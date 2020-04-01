'FETÖ’den tutuklu doktor için savcı "Toplum sağlığına katkı sağlar" diyerek tahliye istedi; sulh ceza talebi reddetti, ağır ceza tahliye etti

Medyascope'tan Caner Polat'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen profesörün avukatı Hatice Yıldız, tahliye talebini savcılığa sundu. Savcılık da Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne "HSK ve Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını nedeniyle almış olduğu kararlar gözetilerek bu kişinin toplum sağlığına katkıda bulunabileceği de dikkate alınmış olup hak kaybına sebebiyet vermemek için serbest bırakılmasını" talep eden bir müzekkere yazdı.

Tutukluluğu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği talebi reddetti. Ret kararının ardından savcılık profesör hakkında iddianame hazırlayıp Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, dosyayı inceledi ve tutuklu tıp profesörünün tahliyesine karar verdi.

Mahkeme kararında, "Dosya kapsamı ve tutuklu kaldığı süre nazara alınarak Ceza Muhakemesi Kanunu 109/3 maddesi uyarınca yurt dışı yasağı koymak suretiyle sanığın tahliyesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Tahliye edilen doktorun aynı suçlamayla bir yıl önce ifadesi alınmış, hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Ancak doktor bir yıl sonra dosyada yeni bir tanık beyanı olduğu gerekçesiyle tekrar ifadeye çağrıldı. İfadesinin üç ay sonrasında ise gözaltına alınan doktor, 12 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.