FETÖ’den açığa alınan 26 hâkim ve savcıdan 19’u darbe girişiminden sonra göreve başlamış

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından FETÖ iddiasıyla görevden uzaklaştırılan 26 hâkim ve savcının büyük çoğunluğunun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mesleğe kabul edilerek atandığı ortaya çıktı.

HSK 2. Dairesi, FETÖ ile iltisak ve irtibatları bulunduğu gerekçesiyle 26 hakim ve Cumhuriyet savcısını 10 Temmuz 2020’de görevden uzaklaştırdı. FETÖ irtibatı konusunda ise “çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, mahrem imamlara ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları” gerekçe yapıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, açığa alınan 26 hâkim ve savcıdan 19’u 15 Temmuz darbe girişiminin ardından göreve başladı.

Darbe girişiminin ardından yaklaşık 4 bin hâkim ve savcı, FETÖ gerekçesiyle meslekten ihraç edilirken bu tarihten sonra alınanlar ayrıntılı güvenlik soruşturmasından geçirilmişti. HSK, hâkim adaylarıyla ilgili sadece Emniyet İstihbarat’tan değil, MİT’ten de kapsamlı araştırma raporu alınmıştı. Buna karşılık, darbe girişiminin ardından hâkim ve savcı yapılanların arasından halen FETÖ şüphesi taşıyanların yer alması akıllarda soru işaretlerine neden oldu.