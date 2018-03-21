FETÖ davasında, eski rektör ve genel sekretere hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi’nin geçen duruşmada salıverilen rektörü Mahmut Dursun Mat ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl, genel sekreteri Veli Demirci ise aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Onur Genç ile tutuksuz sanıklardan eski rektör Mahmut Dursun Mat, genel sekreter Veli Demirci, dekan Bilal V., bilgisayar bölüm başkanı Ahmet U., daire başkanı Necati V., sosyal tesisler müdürü Hasan G., Ahmet U., öğretim üyeleri Hüseyin K., Mustafa Y., Naciye O., Hayrettin E., Metin Mete Ö., Nihat K., Doğan B., Mehmet Eren S., Sema B., Yücel C., Emin E., Mustafa Y. ve Abdullah Y. hazır bulundu. Umut H. ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

\'MEMDUH BOYDAK, MAAŞIMIN 3 KATINI TEKLİF ETTİ\'

Melikşah Üniversitesi\'nde çalışmadan önce Niğde Üniversitesi’nde görev yaptığını ifade eden eski rektör Mahmut Dursun Mat, \"2013 yılının Temmuz ayında rektör olarak atandım. Kanunla kurulmuş bir üniversitede çalışmanın suç olduğunu düşünmüyorum. Kendi alanımda dünya çapında tanınan birisiyim. NASA’da çalıştım. Memduh Boydak, Niğde\'de aldığım maaşın 3 katını teklif etti. Kayseri, şehir olarak Niğde’den çok daha iyiydi. Üniversite akademik ortamı da uluslararası bir düzeydeydi. Cemaat üniversitesi olduğu için gelmedim. Vakıf üniversitelerinin arkasında hep güçlü holdingler vardır. Melikşah Üniversitesi’nin arkasında da Boydak Holding olduğu için maaşları iyiydi. Bank Asya’ya, üniversitenin kredi çekip para yatırdığını bilmiyorum. Mütevelli heyetinde akademik personelle alakalı işlerden sorumluydum. Herkesin görev alanı farklıydı. Kendi görev alanımda bir hatam olduysa cezasını çekmeye razıyım\" diye konuştu.

\'KURUM İÇİ YAZIŞMALARI BYLOCK\'TAN YAPMAMIZI İSTEDİLER\'

Üniversitede genel sekreter olarak görev yapan Veli Demirci ise ByLock programını kullandığı cihazı üniversitenin zimmetlediğini söyleyerek, \"Cihaz ve hattı üniversite verdi. Bilgi işlem kurumu bana zimmetledi. ByLock programı olduğunu bilmiyordum. ByLock üzerinden diğer üniversitelerin genel sekreterleriyle yazıştık. Kurumsal yazışmalarda da bu hat ve programı kullanmamızı istediler\" dedi.

CEZALAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanıklardan genel sekreter Veli Demirci’yi ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 11 yıl 3 ay, rektör Mahmut Dursun Mat’ı ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırıp, yeniden tutuklanmalarına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Onur Genç’i de 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk durumunun devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, aynı davada tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Yücel C.’yi ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay; Bilal V., Emin E. ve Doğan B.’yi aynı suçtan 6’şar yıl 10’ar ay 15’er gün; Ahmet U., Hüseyin K., Mustafa Y., Naciye O., Hasan G., Hayrettin E., Metin Mete Ö., Nihat K., Necati V., Umut H. ve Mustafa Y.’yi de aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.