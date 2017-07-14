‘FETÖ’ davasında 4 tahliye

Zonguldak'ta, 22'si tutuklu, 30 sanığın yargılandığı 'FETÖ' davasında 4 kişi tahliye oldu.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın dördüncü gününde 22'si tutuklu 30 sanık hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütünü yönetme', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' iddialarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkan sanıkların tamamının savunmaları tamamlandı.
Mahkeme heyeti, 4 kişinin tahliyesine karar verirken, aralarında eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın da bulunduğu 18 kişinin tutukluluk haline karar verip duruşmayı erteledi.