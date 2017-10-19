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FETÖ davasında 2 eski TRT personeline tahliye

  Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle, TRT'den ihraç edilip tutuklanan, 21 sanığın yargılandığı davada, 2 kişi tahliye edildi

19 Ekim 2017 21:38

 

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle, TRT\'den ihraç edilip tutuklanan, 21 sanığın yargılandığı davada, 2 kişi tahliye edildi.
FETÖ\'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan 2\'si tutuksuz, 21 sanık hakkında açılan davanın görülmesine, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmanın bugünkü celsesinde tanık ifadeleri alındı. Daha sonra söz verilen sanıkların tamamı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Savcının mütalaasının ardından ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Ali Öget ile Murat Kirti\'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. KPSS soruşturmalarında hakkında dava açılan sanıkların, bu mahkemelerden dosyalarının istenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı, 29 Aralık 2017\'ye erteledi.
 

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