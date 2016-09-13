'FETÖ' çatı iddianamesinden: Akademik kadrolar kimliklerine göre fişlendi

'FETÖ' yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla 73 kişi hakkında açılan çatı davası iddianamesinden örgütün akademik bölümünde görevli olduğu iddia edilen “Nebukadnezar” kod adlı gizli tanık, ifadesinde ''yapının Ankara’daki üniversitelerin akademik kadroları ile ilgili fişleme yaptığını, T.C kimliklerin ikiye bölündüğünü, Alevilerin yedi, başka cemaatten olanların altı, sempatizan olanların üç, Fetullah Gülen cemaatinden olanların dört-beş diye gruplandırılıp kişilerle ilgili bilgilerin 'abi'ye teslim edildiğini'' iddia etti.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Kasım’da ilk duruşması görülecek 'FETÖ’nün çatı davasının iddianamesinde Fethullah Gülen’in daha önce Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanıp beraatle sonuçlanan dava dosyasındaki savunmalarına yer verildi.

Gülen’in, bu davadaki savunmasında, cemaatin halka açık sosyal faaliyetleri olduğunu iddia ettiği belirtilen iddianamede, “Gerçekte Fetullahçıların hiçbir faaliyeti halka açık değildir. Halka açık olan kısmını bilinçli olarak kitleleri etkilemek, sempatizan toplamak, karşı cephenin dikkatini üzerine çekmemek gibi amaçlarla yapılmaktadır” dendi.

İddianemede, Gülen’in açıklamalarında “temiz ve yolsuzluğa bulaşmamış insanların teknik davranması, tedbirli olması, ayrım ve sürtüşmenin önüne geçmek için... kışkırtmayla İslami faaliyet ve İslam’ın zaman zaman hücuma uğradığı, bu bakımlardan ideal insanların dikkatle davranmaları ve yer yer tekniğe başvurmaları bazen lazım değil elzemdir” dediği kaydedildi.

Kurmaylık soruları çalındı

İddianamede, Kadir kod adlı gizli tanığın 05 Mayıs 2015’te verdiği ifadede ise, ''Jandarma astsubay hazırlama okulunda örgütün propaganda aracı Sızıntı dergilerinin masalar üzerinde gezdiğini, bazı öğrencilerin cemaat evlerine gittiğini yıllar sonra öğrendiğini, 1993 yılında bir astsubayın arayıp gruba katılma davetinde bulunduğunu, bazı askeri personeli tanıdığını, tanıdığı bu kişilerin cemaatten olduğunu, akademi kurmaylık sorularının çalınıp cemaat subaylarına verildiğini, cemaatten bazı kurmay subayların Balyoz davasında bilirkişi seçilip görev aldığını'' iddia etti.

''Firavunun askerleri''

Fetullah Gülen’in, Herkül sitesinde 19 Nisan 2015’te yayımlanan görüntülü bir konuşmasında, “Burada bir de şirzime-i kalil niye böyle oldu diye üzülecekler...” dediği belirtilen iddianamede, “Şirzime-i Kalil, statükoyu devam ettiren örgüt, firavunun askerleri, mevcut düzenin emrindeki kişiler” olduğu ileri sürüldü.