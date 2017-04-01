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'FETÖ' çatı davası 22 Mayıs'a ertelendi

Davada Fethullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanık yargılanıyor

01 Nisan 2017 00:59

15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan, Fetullah Gülen'in de sanık olarak yer aldığı ve toplamda 73 kişinin yargılandığı 'FETÖ/PDY' çatı davası, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilerek ertelendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Dilaver Azim, Kazım Avcı, Alaeddin Kaya, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, İlhan İşbilen, bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıklar ile avukatlarının taleplerini ve tahliyeye yönelik beyanlarını alan mahkeme heyeti, müzakerenin ardından ara kararları açıkladı. Heyet, sanıkların tutukluluklarının devamını kararlaştırdı.

Sanıklardan İlhan İşbilen'in Bank Asyada kurucu, ortak ya da murakıp olarak görev yapıp yapmadığının belirlenmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile bankaya müzekkere yazılmasına karar veren heyet, eski bakanlar Ertuğrul Günay ve Sema Ramazanoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi taleplerini reddetti.

Bazı gizli tanıkların dinlenmesi konusunda Tanık Koruma Şube Müdürlüğüne talimat yazılmasına karar veren heyet, davayı 22-26 Mayıs'ta beş gün üst üste görülmek üzere erteledi.

 

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