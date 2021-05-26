‘FETÖ borsası’ haberinin 64 paylaşımına erişim engeli

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar imzalı 13 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan “FETÖ dosyası bir köşkle temizlendi” haberine getirilen erişim engelinin ardından, aynı haberin paylaşımlarına da erişim engeli getirildi.

ankaragazetecisi.com’da yer alan habere göre, Haberde adı geçer Ahmet Taçyıldız’ın avukatının başvurusu üzerine söz konusu habere erişim engeli getirildi.

Avukatın yaptığı ikinci başvuruda ise habere ilişkin sosyal medya paylaşımlara erişim engeli kararı alındı. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla, gazeteciler Can Dündar, Çağlar Cilara, Can Özçelik, Alican Uludağ’ın arasında bulunduğu 64 hesabın paylaşımına yasak getirildi. Kararın gerekçesi kişilik hakları ihlali olarak gösterildi.

Haberde şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın kendisi ve ailesi hakkındaki FETÖ evrakının eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir tarafından boğaz manzaralı köşk karşılığında temizlendiği belirtildi. Köşkün değerinin yaklaşık 4 milyon olduğu öğrenilirken istihbaratçı müdürün mal varlığı ise dudak uçuklattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın üzerinden geçen zamana rağmen neden tamamlanmadığı merak konusu olurken, soruşturmanın AKP’ye yakın isimler tarafından sümenaltı edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.”