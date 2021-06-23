'FETÖ Borsası' cinayetinde karar: İtirafçıyı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

T24 Haber Merkezi

İzmir 'FETÖ Borsası' dosyasında, itirafçı olduğu belirtilen Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme, eve polis kılığında girerek cinayeti işleyen Yener Toğa'yı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Toğa'yı azmettirdiği belirtilen ve Arjantinde tutuklu bulunan Sirman kurtuluş ile liderin dosyası ayrıldı. Cinayete yardımcı olanlara da 17 yıl kadar hapis cezaları verildi.

Eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, 30 Mayıs 2019'da İzmir’in Narlıdere ilçesinde evine polis kıyafeti giyerek giren Yener Toğa'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş adamı Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

Davada karar çıktı Ahmet Kurtulmuş cinayetine ilişkin 2’si firari, 7’si tutuklu 1’i tutuksuz 10 sanıklı davada kararlar açıklandı:

Sanıkların aldıkları cezalar ise şöyle:

Hüseyin Hıfzı Ak: Cinayete yardımdan suçundan 17 yıl; suç örgütüne yardım suçundan 2 yıl 6 ay, ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay hapis.

Erdal Kabakum: Cinayete yardımdan 17 yıl, örgüte yardım suçundan 2 yıl 6 ay, ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay hapis.



Barış Yedibela: Cinayete yardımdan 16 yıl, örgüte yardım 1 yıl 10 ay 15 gün hapis.

Hasan Akın: Cinayete yardımdan 13 yıl 4 ay, örgüte yardım 1 yıl 10 ay 15 gün hapis.

Mafer Keleş: Cinayete yardımdan 16 yıl, örgüte yardım 1 yıl 10 ay 15 gün hapis.

Muhammet Yaşar Yılmaz: Cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, örgüte yardım 1 yıl 15 gün hapis.

Uğur Uygun (Barış Yedibela'nın arkadaşı): Beraat kararı verildi.

Dosyaları ayrıldı

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve Arjantin’de tutuklu bulunan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ile yardımcısı ile Lider Camgöz’ün dosyalarının ayrılmasına karar verildi.