"FETÖ' bittiyse OHAL niye devam ediyor?"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, hükümet tarafından 'FETÖ'nün, askeri kurumlardan, eğitimden ve yargıdan temzilendiğine dair yapılan açıklamalarına ilişikin olarak, "En yetkili ağızlar, FETÖ’nün tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar. Bu durumda sormak gerekir: OHAL niye devam ediyor?" dedi.
Hakan'ın "FETÖ bittiyse OHAL niye?" başlığıyla yayımlanan (27 Mart 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli...
Şöyle diyor:
“Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı.”
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin...
Şöyle diyor:
“FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”
Başbakan Binali Yıldırım...
Diyor ki...
“Bu karanlık zihniyet, bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi.”
Yani durum şu:
En yetkili ağızlar, FETÖ’nün...
- Askeriyeden...
- Eğitimden...
- Yargıdan...
Tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar.
Bu durumda sormak gerekir:
OHAL niye devam ediyor?