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"FETÖ' bittiyse OHAL niye devam ediyor?"

"En yetkili ağızlar, 'FETÖ'nün tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar"

27 Mart 2018 11:57

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, hükümet tarafından 'FETÖ'nün, askeri kurumlardan, eğitimden ve yargıdan temzilendiğine dair yapılan açıklamalarına ilişikin olarak, "En yetkili ağızlar, FETÖ’nün tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar. Bu durumda sormak gerekir: OHAL niye devam ediyor?" dedi.

Hakan'ın "FETÖ bittiyse OHAL niye?" başlığıyla yayımlanan (27 Mart 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli...

Şöyle diyor:

“Askeri kurumlardaki FETÖ tehlikesi ortadan kalktı.”

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin...

Şöyle diyor:

“FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir.”

Başbakan Binali Yıldırım...

Diyor ki...

“Bu karanlık zihniyet, bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendi.”

Yani durum şu:

En yetkili ağızlar, FETÖ’nün...

- Askeriyeden...

- Eğitimden...

- Yargıdan...

Tamamen temizlendiğini ilan ediyorlar.

Bu durumda sormak gerekir:

OHAL niye devam ediyor?

ETİKETLER

Ahmet HakanFETÖeğitimyargıOHAL

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