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'FETÖ' avcısı yazılımda eksi puan kriterleri: Hızlı terfi, disiplin notu, yurt dışı görevi...

TSK’da 2016 YAŞ'ından bu yana çapraz taramalar sürüyor

30 Ağustos 2017 08:41

Hükümet, TSK’daki 'FETÖ' ayıklaması için yaptığı çapraz araştırmayı bir aşama ileri götürdü. 'FETÖ’cüleri ortaya çıkarmak için yazılan bilgisayar programı, yurt dışı görevleri, disiplin notları, hızlı terfi, öğrenci alım ve öğrenci notu değerlendirme görevleri gibi belli başlıkların, eksi puan olarak yüklenmesiyle oluşturuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) döneminde 'FETÖ’cülerin ayıklanması için çalışmalar, alt düzeydeki rütbeliler yönelik devam ediyor. Tüm askeri unsurlar için çapraz geçmiş taraması sürerken, süreci hızlandırmak için yeni bir yazılım hazırlandı. Yazılımla, isimler üzerinden puanlama yapılıyor ve kişilerin FETÖ geçmişleri ‘yeşil, sarı ve kırmızı’ olarak değerlendiriliyor.

Ayrıcalık eksi puan


Bir süre önce kullanılmaya başlanan programda, gizli FETÖ’cüleri ortaya çıkarmak için ‘ayrıcalıklı konumlar ve dikkat çeken başarı notları’ eksi puan olarak işlendi. Buna göre programda, yurtdışı görevleri, disiplin notları, hızlı terfi almaları, öğrenci alım ve değerlendirmede görevleri, öğrenci puanlama ve notlarının değerlendirilmesi görevleri, akademilerdeki görevler gibi başlıklar belirlendi. Bu görevler ve ayrıcalıklar, eksi puan olarak sisteme yüklendi. Programa ismi girilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun bu kriterlere göre değerlendirilmelerinin ardından varılan sonuç ‘yeşil, sarı ve kırmızı’ olarak kategori ediliyor. Bu sonuçlara göre de sarı ve kırmızı not verilen isimlerle ilgili analizler derinleştiriliyor. Son YAŞ toplantısında FETÖ ile mücadelede üst düzey ayıklamalarda da önemli sonuçlar alındı. Kuvvet komutanlıkları, kurmay başkanlıkları, kritik başkanlıklar, ordu komutanlıkları, hava üsleri komutanları düzeyinde FETÖ’cü kalmadı. Ancak gizli FETÖ’cüler ile tugay ve alay düzeyinde çok yaygın olan kadrolar için tarama halen devam ediyor. TSK’da 2016 YAŞ’ından bu yana çapraz taramalar ve argümanlarla FETÖ’cülerin ayıklanması sürdürülüyor.

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