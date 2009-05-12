Fetih provası trafiğine dikkat

İstanbul'un Fethi'nin 556. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün yapılacak prova nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Fethin 556. yıl dönümü ilk provası için kapatılacak yollar:



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 556. yıl dönümü dolayısıyla yarın Mehteran Bölüğü ve askeri birliklerin katılımıyla gerçekleştirilecek ilk provada, 26 Mayıs Salı günü yapılacak genel provada (yağışların olması durumunda 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yedek provada) ve törenin gerçekleştirileceği 29 Mayıs Cuma günü bazı güzergahların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Açıklamaya göre, 10. Yıl Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nin Seyitnizam Caddesi ile birleşmiş olduğu noktadan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi ile birleşmiş olduğu yere kadar olan bölümü ve Belgrad Kapı yolu Göğüs Hastalıkları Hastanesi önü ve Asım Kazancıgil Caddesi'nin kesişim noktası, trafiğe kapatılacak. Vatandaşların kullanabileceği alternatif yollar ise şöyle:



''Topkapı istikametinden gelen; Mevlana Kapı'dan Zeytinburnu Mevlihane Caddesi'ne giriş yaparak, Davutpaşa-Kazlıçeşme yolundan Seyitnizam Caddesi kavşağından Asım Kazancıgil Caddesini takiben Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi kavşağından Balıklı Kazlıçeşme yolu Ermeni Hastanesi kavşağı Zakirpaşa Sokak'tan Abay ve Zübeyde Hanım Caddesi'nden Zeytinburnu Belediye Başkanlığı üst geçit köprüsünden sahile Kennedy Caddesine çıkış. Yedikule istikametinden gelen; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Köprüsü üzerinden Abay Caddesi Zakir Paşa Sokak Ermeni Hastanesi Kavşağı, Asım Kazancıgil Caddesi Seyitnizam Kavşağı Davutpaşa Kazlıçeşme Sokak'tan Mevlana Kapı'ya çıkış.''





