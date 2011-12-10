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Kültür-Sanat

Fetih platosu jilet oldu

17 milyon dolarlık 'Fetih 1453'ün platosu hurdacıya gitti. Yönetmen Faruk Aksoy plato için "Yavuz gibi jilet oldu" dedi.

10 Aralık 2011 02:00


T24-  Şubat 2012’de 9 ülkede gösterime girecek olan Fetih 1453’ün bilgisayar animasyonlarıyla destekli savaş sahneleri için Alibeyköy Barajı’nın kenarına kurulan platodan geriye moloz yığını kaldı.




Radikal'in haberine göre, platodaki en önemli bölüm ise 100 metre uzunluğunda, 8 metre eninde, 14-17 metre yüksekliğinde iki ayrı surdu. Top, kuşatma kuleleri gibi pek çok detay da tek tek inşa edildi.
Yapımcı firma Aksoy Film’in sahibi ve 1453’ün yönetmeni Faruk Aksoy, çekimlerin bitmesine yakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a platonun olduğu gibi korunması ve müze haline getirilmesi yönünde bir teklif götürdü.


Fikir ilk anda heyecan yaratsa da uygun bir yer yoktu. Bunun üzerine platonun olduğu yerde bırakılması fikri geliştirildi. Ancak hem arazi DSİ’nindi hem de bölge ziyarete uygun değildi. Bunun üzerine Aksoy Film yetkilileri hurdacılarla anlaştı ve plato sökülerek parça parça satıldı. Ancak kış mevsimi ve yağışlar yüzünden arazi balçık haline gelince dozerler çalışamadı.



Aksoy, “Molozlar belediyenin. Üst tarafı biz temizledik. Kalan alanlara ait zeminin kuruması bekleniyor” dedi.

Yahşi Batı da sökülmüştü



Aksoy plato hakkında ise “Bir konsept içinde ABD’de olduğu gibi muhafaza etmek mümkündü; ama yer sorunu yüzünden mümkün olamadı. Aksesuvarlar da çok büyüktü. Neticede olmadı. plato hurdacıya gitti. Yavuz gibi jilet oldu” diye konuştu. Cem Yılmaz’ın Yahşi Batı için kurduğu plato da korunmak istenmiş, ancak benzer nedenlerle sökülmüştü.


Şubat 2012’de Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vizyona girecek olan Fetih 1543, 17 milyon dolara mal oldu. 3D efektlerin kullanıldığı filmde akademisyenlerden kurulu bir danışman grubu da çalıştı. 170 dakikalık film Eylül 2009 ile Ocak 2012 arasında çekildi.






 

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