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Kültür-Sanat

Fetih 1453'ün gerçek bütçesi belli oldu

Yönetmen Faruk Aksoy Fetih 1453 filmine 17 milyon dolar bütçe ayrıldığına dair bilginin doğru olmadığını söyledi

29 Mart 2012 16:29

 

tv8'de Böyle Bir Şey Var mı? programına katılan Faruk Aksoy, Fetih 1453'ün gerçek bütçesini ilk kez açıkladı.
 
tv8'de Böyle Bir Şey Var mı? programında Cengiz Semercioğlu ve Sema Eren'in konuğu olan Fetih 1453 filminin yapımcısı ve yönetmeni Faruk Aksoy, ilginç açıklamalarda bulundu.
 
Basında çıkan haberlerde filmin 17 milyon dolar bütçesi olduğu yönündeki bilginin yanlış olduğunu söyleyen Aksoy, Fetih 1453'ün gerçek bütçesini ilk kez açıkladı: 18.2 milyon dolar.
 
6 milyon 200 bin seyirci rakamına rağmen filmin henüz kâra geçmediğini söyleyen Aksoy, yurt dışında 40'ın üzerinde ülkeye satışın gerçekleştiğini ve yurt dışı gelirleriyle birlikte kâra geçmeyi umduklarını söyledi.
 
Filmin televizyon dizisinin yapılacağı yönündeki haberleri yalanlayan Aksoy, televizyon haklarını Show TV'ye sattığını açıkladı. 

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