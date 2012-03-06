Fetih 1453 rekoru 17 günde kırdı

T24- Fatih Sultan Mehmed’in hikâyesini anlatan ‘Fetih 1453’ 17 günde 4 milyon 651 bin 715 seyirciyle ‘Tüm Zamanların En Çok İzlenen Türk Filmi’ unvanını ‘Recep İvedik 2’den aldı

Milliyet'in haberine göre, Faruk Aksoy’un 3 yılda çektiği 17 milyon dolar bütçeli “Fetih 1453” filmi, geçen cumartesi Tüm Zamanların En Çok İzlenen Filmi rekorunu kırdı. Devrim Evin, İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest, Cengiz Coşkun ve Recep Aktuğ gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği 160 dakikalık film, 17 günde elde ettiği 4 milyon 651 bin 715 seyirciyle, 33 haftada 4 milyon 333 bin 144 izleyici sayısıyla “tüm zamanlar”ın rekorunu elinde bulunduran “Recep İvedik 2”yi tahtından etti. Film, 17 günde toplam 40 milyon 514 bin 684 lira hasılatın da sahibi oldu.

İlk 3 filmin de sahibi Aksoy

Böylece Aksoy Film’in patronu Faruk Aksoy, tüm zamanların en çok izlenen ilk 3 filmine de imza atmış oldu. Aksoy’un daha önce çektiği Recep İvedik serisinin 2. filmi “Türk sinemasının en çok izlenen 2. filmi”, serinin 1. filmi de “Türk sinemasının en çok izlenen 3. filmi” oldu. Aksoy, bu durumla ilgili olarak, “Türk sinemasının en çok izlenen ilk 3 filminin bize ait olması bana çok büyük gurur veriyor. Milletimizin ayağına ve yüreğine sağlık” yorumunu yaptı.



Geçen cuma 500 salonda izleyiciyle buluşan, komedyen Tolga Çevik’in senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı “Sen Kimsin?” filmi de gişeye iyi bir başlangıç yaptı. Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı, BKM Film imzalı “Sen Kimsin?”, ilk 3 gününde 362 bin 798 kişi tarafından izlendi ve 3 milyon 575 bin 336 lira hasılat elde etti.



