Fetih 1453 filmi davalık oldu

T24 - Son yılların en pahalı Türk filmi unvanına sahip Fetih 1453'ün sponsor firması, yapımcı şirket hakkında 1 milyon 453 bin liralık tazminat davası açacağını açıkladı.

Çayırova'da faaliyet gösteren Fetih 1453'ün sponsor firması Fixkim Yapı Kimyasalları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Balcı, sponsor oldukları Fetih 1453 filminin yapımcısı Aksoy Film'in, sözleşme şartlarına uymadığını ileri sürdü.

Yüksel Balcı, 2010 yılında yapımcı firma ile yaptıkları görüşmeler sonucu, aralarında sponsorluk konusunda anlaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Teklif bize geldiğinde çok fazla düşünmeden kabul ettik. Çünkü fetih bizim için çok önemli. İstanbul'un fethi bir devri kapatıp, bir devri açmıştır. Filmin senaryosunu da beğendik. Yapımcı firma ile yaptığımız anlaşmaya göre gazete, dergi, afiş, billboard, internet sitesi ve televizyon reklam ve tanıtımlarında bize de mutlaka yer verileceği, ayrıca film bittikten hemen sonra firmamızın tam ekran tanıtımının yapılması gerekirdi. Ama, bunların büyük bir bölümü yapılmadı."

'Karşılığını alamadık'

İlk galaya gittiğinde filmi çok beğendiğini, ancak tanıtımla ilgili hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Balcı şöyle devam etti:

"Konuyu hemen orada yetkililere ilettim. Çünkü filmin sonunda bizim değil, bir başka firmanın tam ekran tanıtımı vardı. Bizim şirket logusu ise film ve jenerik bittikten sonra veriliyor. Takdir edersiniz ki sinemada kimse filmin jeneriğinin bitmesini beklemez. Birçok salonda ise makinist jenerik başladıktan sonra makineyi kapatır. Dolayısıyla sponsorluk anlaşması çerçevesinde yaptığımız 700 bin liraya yakın masrafımızın karşılığını alamadığımıza inanıyoruz. Konuyla ilgili en az 1 milyon 50 bin lira olmak üzere, avukatlarımızla da görüşerek 1 milyon 453 bin liralık tazminat davası açıyoruz."

'Muhatap olmadılar'

Filmde kullanılan yapıların, top, gülle ve kılıç gibi birçok ürünü kendi fabrikalarında ürettiklerini, bazen üretimi durdurarak film setine malzeme yetiştirdiklerini öne süren Balcı, üretmedikleri birçok ürünü de diğer işletmelere para karşılığında yaptırdıklarını, gelinen noktada Aksoy Film'in kendileriyle muhatap bile olmamasını üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili Doğan Haber Ajansı'na bir açıklama yapan Aksoy Film'den Öznur Aşkın ise, Fixkim Firması'ndan tazminat davası ile ilgili bir konunun kendilerine ulaşmadığını söyledi.