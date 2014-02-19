Fethullah Gülen'in yeni konuşma kayıtları internette

Fethullah Gülen’in, Ocak ayında internette yayımlanan ve “ananas” içeriği üzerinden AKP tarafından tartışma konusu edilen telefon görüşmesinden sonra üç görüşmesi daha internette yayımlandı. Yasal yollardan yapılıp yapılmadığı, orjinal kayıtları yansıtıp yansıtmadığı anlaşılmayan görüşmelerin yayını Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 17 ve 25 Aralık yolsuzluk dosyasında yer alan tapeleri okuyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Patronunuzun ananaslı tesbihli Uganda kayıtlarını da yayınlayın" çağrısının sonrasına rastgeldi. Kayıtlara göre, görüşmelerden birinde Gülen’e Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile yapılan bir buluşma aktarılırken, bir diğer telefon görüşmesinde de Samanyolu TV’de yayımlanan Şefkat Tepe dizisinin bir bölümünün senaryosu okunarak onayı alındı. Ekim, 2013'te yapıldığı ileri sürülen bir konuşmanın kaydında da, CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın cemaat temsilcilerine ziyareti ve Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olacağı haberinin verildiği aktarıldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Biz ananas cumhuriyeti değiliz” sözleriyle de eleştirdiği Fethullah Gülen’in telefon konuşmasını içeren ve Ocak ayında "soundcloud" yöntemiyle yayımlanan ses kayıtlarından sonra Gülen’in yer aldığı öne sürülen üç konuşma daha internette dolaşıma girdi.

Akşam gazetesinin internet sitesinde yayımlanan bir konuşmada, Gülen’e Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın bir buluşmada söyledikleri aktarıldı. Kayıtta, Gülen’i kast ederek “Şu anda gerçek olarak demokratlığı Hocaefendi temsil ediyor” dediği iddia edilen Aydın Doğan’ın damadı ile de görüşüldüğü belirtilirken Aydın Doğan'ın "Gülen cemaati aleyhine yayın için gruba baskı yapıldığını" söylediği iddiası da yer alıyor.

Bir diğer kayıtta, Gülen cemaati bünyesinde yayın yapan Samanyolu TV’de çıkan “Şefkat Tepe” adlı dizinin senaryosu Gülen’e okunuyor. Ses kaydına göre, Fethullah Gülen, senaryosu okunan dizinin ilgili bölümünde “dershane” konusunun işlenmesinin sorun olmadığını belirttikten sonra “yumuşak olma” vurgusu yapıyor. Gülen, kayıtlara göre, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın kendisine “Bu meseleyi gazetede seslendirelim mi” diye sorduğunu aktarıyor.

Gülen’e ait olduğu öne sürülen üçüncü kayıtta da, CHP’li Aydın Ayaydın’ın cemaat temsilcilerine ziyareti aktarılıyor ve Ayaydın’ın “Mustafa Sarıgül’ün (İstanbul Belediye Başkanlığı için) adaylık başvurusunun Genel Başkan’ın (Kemal Kılıçdaroğlu) cebinde olduğunu” söylediği belirtiliyor.

Aynı kaydın devamında, hattın diğer ucundaki kişi ABD’nin Ulusal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel’i dinlediğinin ortaya çıktığını belirttikten sonra Başbakan Erdoğan’ın çalışma ofisinden çıkan böceği hatırlatıyor. Kayıtlarda, “Amerika herkesi dinliyor” diye bir haber yapmanın faydalı olup olmadığı sorusu üzerine Gülen, “Bence Amerika’yla da aramızı bozmamak lazım, başkaları derse desin, biz demeyelim” ifadesini kullanıyor.

Aydın Doğan: Ses kayıtlarında yer alan bazı ifadeler benim üslubumu yansıtmıyor

Bugün yasadışı yollardan yapıldığı anlaşılan bir telefon dinlemesinin kayıtları internete düşmüştür.