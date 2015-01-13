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'Fethullah Gülen'in tartaklandığını duydum'

AKP'li Selçuk Özdağ, Gülen’le ilgili ilginç bir anektottan bahsetti

13 Ocak 2015 09:22

AKP Manisa Milletvekili Selçuk ÖzdağGülen cemaati lideri Fethullah Gülen ile ilgili bir anısını paylaşarak, "Bir gün İzmir'de başka gruplar tarafından tartaklandığını duydum. Ben de o dönemlerde arkadaşlarımı görevlendirdim, gittiler o dövenlere karşılığını verdiler" diye konuştu.

 

'Fethullah Gülen'i tartaklamışlar'

 

Özdağ, Gülen'le geçmişte nasıl tanıştığını ve kendisini Pensilvanya’daki evinde ziyaret ettiği dönemde aralarında geçtiği diyalogları basın mensuplarıyle paylaştı. 

Özdağ, sözlerine ilk olarak Fethullah Gülen ile tanıştığı dönemden bahsederek başladı. Gülen’i ilk defa sürgün geldiği Manisa Ulucamii’nde dinlediği vaazla tanıdığını kaydeden Özdağ, o dönemlere ilişkin anısından söz etti. Özdağ, “Gülen’in camideki vaazından etkilenip kendisiyle tanışmıştım. Hatta bir gün İzmir'de başka gruplar tarafından tartaklandığını duydum. Ben de o dönemlerde arkadaşlarımı görevlendirdim, gittiler o dövenlere karşılığını verdiler” dedi.

Gülen'i daha önce Pensilvanya'da ziyaret ettiğini dile getiren Özdağ, Gülen'in AK Parti'deki 3 dönem kuralı ilgili olarak kendisine neler söylediğini şöyle anlattı: 

"Söyleyin Başbakan’a kaldırsın bu 3 dönem yasağını. Abdullah Gül'ün, Bülent Arınç'ın kendisinin. Siyaset kolay şey değil, bunların yasakları kaldırılsın’ dedi ve Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizdi. "

 

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