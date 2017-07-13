Fethullah Gülen'in sağ kolundan Abdullah Gül'e yanıt

Fethullah Gülen'le görüşmediğine dair açıklama yapan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Gülen'in sağ kolu Osman Şimşek'ten yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından cevap yazan Şimşek, “Bunca sene sonra -Hocaefendi’yi tekzip değil, aslında- kendilerini inkar edişlerini mantıkla izahın imkanı yok” ifadelerini kullandı.

Şimşek devamında ise Abdullah Gül’ü kastederek, “Belki beraber geldikleri Fehmi Koru’nun Hocaefendi ile sarılmalarını seyredince ‘Birbirinizi çok özlemişsiniz!..’ dediğini hatırlatmam sayın Gül’ün hafızası için yeterlidir. Şayet bu kafi değilse, mekanımıza dair bazı hususları anımsamaları da faydalı olabilir. Bu konuda eski başbakan yardımcıları eski dışişleri bakanı onlarca milletvekili ve belediye başkanlarının yanı sıra mükerreren gelip giden Berat Albayrak'ın anlatabilecekleri çok detay vardır” diye yazdı.

Ne olmuştu?

Fethullah Gülen dün, ABD'li radyo kanalı NPR’den Robert Siegel’e bir röportaj vermiş, röportajında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini söylemişti.

Daha sonra ise Abdullah Gül konuyla ilgili açıklama yaparak ve "Görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.