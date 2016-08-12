Fethullah Gülen'in mal varlığına tedbir kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen dahil 17 kişi hakkinda açılmış davada, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gülen ve diğer 3 firari sanığın mal varlığına tedbiren el koyma kararı verdiğini bildirdi.

Savcılık mahkeme heyetinin bir numaralı sanık Fethullah Gülen ile diğer sanıklar Ömer Ekinci, Kemal Elibal ve Cemal Soncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı hatırlattı ve firari sanıkların mal varlıklarına tedbir kararını şöyle ayrıntılandırdı.

"Mahkemenin bu kararıyla birlikte, firari sanıklara ait Türkiye'deki taşınmazlar, kara-deniz ve hava ulaşım araçları, her türlü hak ve alacaklar, kıymetli evrak, ortağı bulunduğu şirket payları, kiralık kasa mevcutları ve banka hesapları dondurulmuş oldu."

İlk duruşma Mayıs'da yapılmıştı

İlk duruşması 2 Mayıs'ta yapılan davada, 17 sanıktan Fetullah Gülen'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da "terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar için de 5 ila 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, vasfı üniversite alanı olan arazinin, konut alanına çevrilmesi suretiyle örgüt ile mensuplarına yüksek meblağlarda finansman sağlandığı, hiçbir faaliyette bulunulmamasına rağmen çeşitli ülkelere yapılan seyahatlerin masrafların da belediyeye ödetildiği suçlamalarına yer verilmişti.

Güvenlik güçlerince 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i yargılama sürecinde tahliye edilmiş, 3 firari sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Davada tutuklu sanık bulunmuyor.