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Fethullah Gülen'in kardeşi: Soy ismimden başka bir suçum yok

"Terör örgütünü lanetliyorum, namaz kılan bir insanım"

11 Eylül 2017 19:02

Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Fethullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, hakim karşısına çıktı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gülen duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken, sanık avukatı Hasan Özçelik mahkeme salonunda hazır bulundu.

Özçelik, müvekkilinin örgüt liderinin kardeşi olması nedeniyle tutuklandığını belirterek, "Müvekkilim üzerine atılı suçun hiçbirini taşımamaktadır. İddianamelerde FETÖ'ye üye yapısı açıklanmıştır. Örgütün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullanması, örgütün dernek ve vakıflarına üye olması söz konusuyken, müvekkilim bunların hiçbirini taşımamaktadır. Müvekkilim kendi ihtiyaçlarını görecek durumda değildir, sağlık sorunları vardır" dedi.

"Altıma bile kaçırıyorum"

Özçelik, "Müvekkilim Fethullah Gülen ile kardeş olmasa şu anda serbest bırakılırdı" diye konuştu.

SEGBİS ile ifade veren sanık Kutbettin Gülen, "Terör örgütünü lanetliyorum. Sadece soy ismimden başka bir suçum yok. 20 senedir kalp hastasıyım. Namaz kılan bir insanım. Prostatım var, günde 20-30 defa tuvalete gidiyorum. Altıma bile kaçırıyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

Savcı ise verdiği mütalaada, sanık Gülen'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, sanığın sağlık sorunları için tam teşekküllü bir devlet hastanesinde heyete çıkan Gülen ile ilgili raporun beklenmesine, tanık Nurettin Veren'in gelecek celse hazır edilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kutbettin Gülen, geçen yıl 2 Ekim'de polisin İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. Gülen'in, Gaziemir'de, Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyım atanmasının ardından, burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.

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