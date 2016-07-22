T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"Fethullah Gülen'in doğduğu ev umumi tuvalet yapılacak"

Latif Şimşek: Erzurum Belediye Başkanı da halkın bu yönde talebi olduğunu söyledi

24 Temmuz 2016 22:41

Beyaz TV sunucusu Latif Şimşek Fethullah Gülen’in doğduğu Erzurum’un Hasankale ilçesine bağlı Korucuk Köyü’ndeki evin umumi tuvalet yapılacağını iddia etti.

Twitter hesabından iddiasını paylaşan Şimşek, konu ile ilgili Beyaz Gazete’ye şu açıklamaları yaptı:

“Erzurum'lu bir arkadaşım aradı ve Fethullah Gülen'in Hasankale'nin Korucuk Köyü'ndeki doğduğu evin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından umumi tuvalet yapılacağını söyledi. Ben önce şaka yapıyor sandım. Sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekman'ı aradım. Başkan, halkın bu yönde yoğun bir talebi olduğunu ve bu talepleri değerlendireceklerini söyledi. Köylülerin de buna itiraz etmeyeceğine inandığını vurguladı. Başkan, 'Vali Bey ile görüşüp son kararımızı vereceğiz' dedi”

ETİKETLER

Fethullah GülenGülenin eviUmumi tuvalet
","articleSection":"15 Temmuz Darbe Girişimi","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-07-24T22:41:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/fethullah-gulenin-dogdugu-ev-umumi-tuvalet-yapilacak,351717","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/fethullah-gulenin-dogdugu-ev-umumi-tuvalet-yapilacak,351717"}]

İlgili Haberler

Erzurum'da Fethullah Gülen'in doğduğu evi yakma girişimi

"Terörist köy olarak anılmak istemiyoruz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24