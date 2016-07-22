"Fethullah Gülen'in doğduğu ev umumi tuvalet yapılacak"

Beyaz TV sunucusu Latif Şimşek Fethullah Gülen’in doğduğu Erzurum’un Hasankale ilçesine bağlı Korucuk Köyü’ndeki evin umumi tuvalet yapılacağını iddia etti.

Twitter hesabından iddiasını paylaşan Şimşek, konu ile ilgili Beyaz Gazete’ye şu açıklamaları yaptı:

“Erzurum'lu bir arkadaşım aradı ve Fethullah Gülen'in Hasankale'nin Korucuk Köyü'ndeki doğduğu evin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından umumi tuvalet yapılacağını söyledi. Ben önce şaka yapıyor sandım. Sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekman'ı aradım. Başkan, halkın bu yönde yoğun bir talebi olduğunu ve bu talepleri değerlendireceklerini söyledi. Köylülerin de buna itiraz etmeyeceğine inandığını vurguladı. Başkan, 'Vali Bey ile görüşüp son kararımızı vereceğiz' dedi”