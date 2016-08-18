Fethullah Gülen'in bir yeğeni daha gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu iddia edilen Selman Gülen Ümraniye'de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ümraniye'de bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu iddia edilen Selman Gülen gözaltına alındı.

Selman Gülen'e ait lüks bir otomobilde yapılan aramada 3 adet telefon, bir adet hard disk ve Fethullah Gülen'in kitaplarının bulunduğu öğrenildi. Selman Gülen'in Yamanlar Koleji mezunu olduğu ve Fethullah Gülen'in kardeşinin çocuğu olduğu belirtildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.