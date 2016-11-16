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Fethullah Gülen’in avukatı tutuklandı

Serbest bırakılan Ün, savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınmıştı

16 Kasım 2016 22:43

İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan Fetullah Gülen'in avukatlarından Feti Ün tutuklandı.

Ün, savcılığın itirazı ve mahkemenin verdiği tutuklamaya yönelik yakalama kararı uyarınca İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ün, İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

Cezaevine gönderilen Ün'ün, Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin basıldığı, geçen yıl kayyım atanan İzmir'deki Kule Matbaası’nın da avukatlığını yaptığı belirtildi.

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