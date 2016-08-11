"Fethullah Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi alıp yedi"

Bir dönem Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olarak belirtilen Prof. Dr. Ahmet Keleş, "Birisi, kahvaltıda Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi aldı ve bir kısmını yırtıp yedi, bizzat şahidim. Bu cinnet noktasına gelenler sonra aklınıza gelmeyen her şeyi icra edebiliyor. Gülen'in ağzını sildiği peçeteyle gömülmek isteyenler dahi var" iddialarında bulundu.

Bir dönem Fetullah Gülen’in en yakınında yer alan isimlerden olan Ahmet Keleş, Habertürk TV’deki ‘Karşıt Görüş programında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Keleş'in Gülen cemaatiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Bir gün Altunizade’de beşinci katta kahvaltıdayız. Gülen’le aynı sofrada oturmak çok büyük bir şeydir, önemli bir icraattır. Gelenlerden bir tanesi Gülen’in ağzını sildiği peçeteyi aldı ve bir kısmını yırtıp yedi, bizzat şahidim. Bu cinnet noktasına gelenler sonra aklınıza gelmeyen her şeyi icra edebiliyor. Gülen’in ağzını sildiği peçeteyle gömülmek isteyenler dahi var”

"Saçı, tırnakları, iç çamaşırları saklanırdı"

Fethullah Gülen’in “İstesem elime aldığım kağıdı paraya, dokunduğum toprağı altına çeviririm” dediğini söyleyen Keleş, “Gülen’in kesilen tırnakları ve saçları atılmaz saklanırdı. Gülen’in traş olduğunda kesilen saçları bile kutsal sayılıyor. İç çamaşırları da saklanırdı” dedi. “Örgütün dışındaki herkesi düşman gibi görüyorduk” itirafında bulunan Keleş, Gülen’in elini öpmenin bir tören ve özel bir makam olduğunu da söyledi.