T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Fethullah Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi alıp yedi"

Prof. Dr. Ahmet Keleş: Saçı, tırnakları, iç çamaşırları da saklanırdı

11 Ağustos 2016 15:21

Bir dönem Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olarak belirtilen Prof. Dr. Ahmet Keleş"Birisi, kahvaltıda Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi aldı ve bir kısmını yırtıp yedi, bizzat şahidim. Bu cinnet noktasına gelenler sonra aklınıza gelmeyen her şeyi icra edebiliyor. Gülen'in ağzını sildiği peçeteyle gömülmek isteyenler dahi var" iddialarında bulundu.

Bir dönem Fetullah Gülen’in en yakınında yer alan isimlerden olan Ahmet Keleş, Habertürk TV’deki ‘Karşıt Görüş programında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Keleş'in Gülen cemaatiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Bir gün Altunizade’de beşinci katta kahvaltıdayız. Gülen’le aynı sofrada oturmak çok büyük bir şeydir, önemli bir icraattır. Gelenlerden bir tanesi Gülen’in ağzını sildiği peçeteyi aldı ve bir kısmını yırtıp yedi, bizzat şahidim. Bu cinnet noktasına gelenler sonra aklınıza gelmeyen her şeyi icra edebiliyor. Gülen’in ağzını sildiği peçeteyle gömülmek isteyenler dahi var”

 

"Saçı, tırnakları, iç çamaşırları saklanırdı"

 

Fethullah Gülen’in “İstesem elime aldığım kağıdı paraya, dokunduğum toprağı altına çeviririm” dediğini söyleyen Keleş, “Gülen’in kesilen tırnakları ve saçları atılmaz saklanırdı. Gülen’in traş olduğunda kesilen saçları bile kutsal sayılıyor. İç çamaşırları da saklanırdı” dedi. “Örgütün dışındaki herkesi düşman gibi görüyorduk” itirafında bulunan Keleş, Gülen’in elini öpmenin bir tören ve özel bir makam olduğunu da söyledi.

ETİKETLER

Fethullah GülenAhmet KeleşGülen cemaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24