Fethullah Gülen'i ziyaret eden AKP'li milletvekilleri: İzinli gittik

AKP'li milletvekilleri, Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'i ziyaret ettikleri fotoğrafların kamuoyuna yansımasıyla ilgili olarak "Ziyaretimizde dönemin AK Parti grup yönetiminin bilgisi vardı" değerlendirmesini yaptılar. Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "Grup yönetimimizin bilgisi dahilinde gidilmiştir" derken, Eski Giresin Milletvekili Adem Tatlı, "Gizli kapaklı bir ziyaret olsa, poz verip fotoğraf çektirir miydik? Bu FETÖ'cü hainlere, daha yakın zaman kadar sahip çıkan, bakanlık yapmış siyasetçilerin fotoğrafları neden yayımlanmıyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet'e konuşan AKP milletvekillerinin görüşleri şöyle:

Bayram Özçelik (Burdur Milletvekili): Ben bir şey ifade etmek istemiyorum. Zaten grup yönetimimizin bilgisi dahilinde gidilmiştir.

Adem Tatlı (Eski Giresun Milletvekili): Türk kültürünü kutlama günleri nedeniyle ABD’ye gidildi. Oraya olan o ziyaret ise bilgi dahilinde bir şey, bilgi haricinde olan bir şey değil. Grup yönetiminin bilgisi dahilinde. Ben o zaman grup yöneticimiz olan Mahir (Ünal) Bey’in bilgisi dahilinde gittim, yine o zaman grup yöneticimiz olan Nurettin (Canikli) Bey’den izin alan arkadaşlarımız da vardı, ikisi de grup başkanvekiliydi. Gizli, kaçak bir şey yapmış olsak poz vermeyiz, poz vermişiz. Siyasetçiler olarak önemli aktörlerin ne konuştuğunu, ne düşündüğünü bilmek durumundayız.

Amacımız da buydu. 15 dakika oturuldu, bazı sorular da soruldu, ama siyasetçiler gibi cevap verdi, net cevap vermedi. Bizim duruşumuz belli, benim üç çocuğum var hiçbiri onların okullarında okumadı, onlara ne kurban parası gönderdik bugüne kadar ne burs ne de bankalarına para yatırdık, hiçbir alakamız olmamıştır. Bu hain örgütle bir bağım bulunursa idama bile razıyım. FETÖ terör örgütü lideri Deccal ile ismimin anılması benim için kahır meselesidir"

İsmail Tamer (Kayseri Milletvekili): FETÖ’cüler 2010 yılında beni gözaltına aldılar, sonra da bıraktılar. Benim bunlarla hiçbir şeyim yok, olamaz. Vatan hainiyle aynı karede olmak, aynı şeyde anılmak bana zul olur ama o zaman haberimiz yoktu. Oraya gitmemiz sadece gruptan ayrılmamakla ilgilidir. ABD’ye Türk günü için görevli olarak gittik. Orada da böyle bir şey gelişti, yoksa buna özel gidilmiş falan değil.

New Jersey’de bizi büyük bir alışveriş merkezine götürdüler. İkindi namazı yaklaşınca, FETÖ’nün oraya 30-40 kilometre mesafede olduğunu söyleyip ‘isterseniz orada kılalım’ dediler. Belki de alışveriş merkezine götürülmemiz planlı bir şeydi, bilemiyorum. Gittik, ikindi namazını orada kıldık, 15 dakikalık da bir görüşme oldu, sonra çıktık, o kadar. 2012 Şubat ayı başıydı, dershane olayı da çıkmamıştı daha. Kadın vekillerimiz de orada namaz kıldı, başlarını da namaz için örttüler, o şerefsiz adama değil, iftira atıyorlar.

Mustafa Hamarat (Eski Ordu Milletvekili): FETÖ’nün servis ettiği fotoğraflara atlayarak samimi AK Partililere saldıran kriptolar, girdiğiniz ‘reisçi’ pozlarınızı kimse yemiyor. Reis için ölümüne mücadele eden AK Partililere karşı ‘reisçilik’ taslayarak ne pisliklerinizi kapatmaya çalıştığınızı da herkes biliyor. Recep Tayyip Erdoğan’sız AK Parti hayallerinizi gerçekleştiremediğiniz gibi AK Partisiz Recep Tayyip Erdoğan hayallerinizi de gerçekleştiremeyeceksiniz. FETÖ’nün servis ettiği eski 17-25 Aralık öncesi fotolarla AK Partiye, partililere saldıranlar yanı zamanda sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadırlar. Müslüman kiliseye gitmekle papaz olmaz.

Safiye Seymenoğlu (Eski Trabzon Milletvekili): Neden bu kadar abartıldı anlamıyorum. Orada bir şey yok. 2012 yılında MİT krizi yok iken merak üzerine gidilmiş bir gezi.

Fatoş Gürkan (Eski Adana Milletvekili):2012 yılında bir programa gittik oradan da arkadaşlar ‘Fethullah Gülen’i ziyaret edelim’ dediler ve ziyarete gidip fotoğraf çektirdik. Haber yapacak bir şey yok. Tarih itibariyle o dönem dershane krizi yoktu. Bugün böyle bir haberin yayımlanmasını art niyetli buluyorum. Haberin yayımlanması FETÖ’ye hizmet edilmek için yapılan bir şey.

Dilek Yüksel (Eski Tokat Milletvekili): O gün konjonktüründe siyasetçi olarak yaptığımız bir ziyaretti. Tarihini tam hatırlamıyorum. Dershane krizi yoktu sanıyorum, olsaydı zaten ziyaret yapılmazdı. Bugüne baktığımızda ise bu ziyaret keşke hiç yapılmamış olsaydı. Keşke hiç oraya gidilmemiş olsaydı.