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Dünya

Fethullah Gülen'e fahri doktora ödülü verildi

İngiltere'deki Leeds Metropolitan Üniversitesi, Fethullah Gülen'e fahri doktora unvanı verdi.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiltere'deki Leeds Metropolitan Üniversitesi, Fethullah Gülen'e fahri doktora unvanı verdi. 

Leeds kentinde bulunan ve 30 bin öğrenciye eğitim imkanı sunan üniversite tarafından, Fethullah Gülen'e eğitime, barışa ve kültürlerarası diyaloğa katkılarından dolayı fahri doktora unvanı verildi.


Unvanı, Gülen adına İngiltere Diyalog Vakfı Direktörü Özcan Keleş, üniversitenin rektörü Prof. Susan Price'ın elinden aldı. Törende Dekan Prof. Elspeth Jones da Fethullah Gülen ve hareketiyle ilgili bir konuşma yaptı.


Özcan Keleş de geçmişi 1824'e kadar uzanan Leeds Metropolitan Üniversitesi'nin böyle bir ödül vermiş olmasını güzel bir gelişme olarak gördüklerini söyledi.


Keleş ayrıca, üniversitenin böyle bir unvan ile Gülen'in eğitim, barış ve kültürlerarası diyaloğa yapmış olduğu katkıları takdir ettiğini kaydetti.


1941 yılında Erzurum'da doğan Fethullah Gülen, çeşitli camilerde imam ve vaizlik yapmış, dünyanın çeşitli yerlerindeki eğitim ve yardım faaliyetlerine öncülük etmişti.

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