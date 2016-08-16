Fethullah Gülen'e atanan avukat çekilmek istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY çatı iddianamesi' kapsamında Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 54 kişiye, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereği, zorunlu müdafi ataması kapsamında Ankara Barosunca avukat atandı. Gülen için atanan avukat Alihan Uncu, 'çekilme' talebinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY çatı iddianamesi'nin gönderildiği Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma, 22 Kasım'da başlayacak.

Hürriyet'teki habere göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın sanıklarından Gülen, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Turgut Özal Stratejik Düşünce ve Hamle Derneği Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen, "emniyet imamı" olduğu ileri sürülen ve "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil, 'örgütün yöneticileri' olduğu iddia edilen Halit Esendir ve Nevzat Ayvacı'nın da aralarında bulunduğu 54 kişiye CMK gereği zorunlu müdafi ataması kapsamında Ankara Barosu'nca avukat atandı.

Savunma hakkı kapsamında her sanık için avukat zorunluluğu bulunurken ayrıca maddi güçlük çeken veya başka nedenlerle avukat tutamayan ya da avukat seçecek durumda bulunamayanlar için 'zorunlu müdafilik' müessesi uygulanıyor. Bu kapsamda, soruşturma evresinde ifadeyi alan merci veya sorguyu yapan hakimin, kovuşturma evresinde mahkemenin talebi üzerine baro tarafından CMK Uygulama Servisi bünyesindeki Sanık Hakları Servisi'nce müdafi görevlendirmesi yapılıyor.

Buna göre, 22 Kasım'da görülmeye başlanacak dava için de Gülen'in de aralarında bulunduğu 54 sanık için Ankara Barosunda "CMK Uygulama Servisi" bünyesinde kayıtlı avukatlardan sıralamaya göre atama yapıldı.

'Çekilme' talebinde bulundu

Fethullah Gülen için atanan avukat Alihan Uncu, CMK'dan yapılan görevlendirmeler için Avukatlık Kanunu'nda ayrıca hükümler bulunduğunu, bu hükümler doğrultusunda baroya 'çekilme' başvurusu yaptığını söyledi.

Başvuruyla ilgili olarak yönetim kurulunun toplanıp bir karar vereceğini anlatan Uncu, "Avukatlık Kanunu'na göre, kendi kendimize çekilme yapamıyoruz. Baro Başkanlığı'nın kabul etmesi gerekiyor. Çekilme için baro başkanlığına başvurumuzu verdik. Yönetim kurulu toplanıp çekilmemizi kabul ederse o zaman yargılamadan çekilebileceğiz" diye konuştu.