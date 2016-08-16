T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'e atanan avukat çekilmek istedi

'FETÖ/PDY çatı iddianamesi'nin gönderildiği Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma, 22 Kasım'da başlayacak

16 Ağustos 2016 22:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY çatı iddianamesi' kapsamında Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 54 kişiye, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereği, zorunlu müdafi ataması kapsamında Ankara Barosunca avukat atandı. Gülen için atanan avukat Alihan Uncu, 'çekilme' talebinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY çatı iddianamesi'nin gönderildiği Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma, 22 Kasım'da başlayacak. 

Hürriyet'teki habere göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın sanıklarından Gülen, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Turgut Özal Stratejik Düşünce ve Hamle Derneği Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen, "emniyet imamı" olduğu ileri sürülen ve "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil, 'örgütün yöneticileri' olduğu iddia edilen Halit Esendir ve Nevzat Ayvacı'nın da aralarında bulunduğu 54 kişiye CMK gereği zorunlu müdafi ataması kapsamında Ankara Barosu'nca avukat atandı. 

Savunma hakkı kapsamında her sanık için avukat zorunluluğu bulunurken ayrıca maddi güçlük çeken veya başka nedenlerle avukat tutamayan ya da avukat seçecek durumda bulunamayanlar için 'zorunlu müdafilik' müessesi uygulanıyor. Bu kapsamda, soruşturma evresinde ifadeyi alan merci veya sorguyu yapan hakimin, kovuşturma evresinde mahkemenin talebi üzerine baro tarafından CMK Uygulama Servisi bünyesindeki Sanık Hakları Servisi'nce müdafi görevlendirmesi yapılıyor. 

Buna göre, 22 Kasım'da görülmeye başlanacak dava için de Gülen'in de aralarında bulunduğu 54 sanık için Ankara Barosunda "CMK Uygulama Servisi" bünyesinde kayıtlı avukatlardan sıralamaya göre atama yapıldı.

 

'Çekilme' talebinde bulundu

 

Fethullah Gülen için atanan avukat Alihan Uncu, CMK'dan yapılan görevlendirmeler için Avukatlık Kanunu'nda ayrıca hükümler bulunduğunu, bu hükümler doğrultusunda baroya 'çekilme' başvurusu yaptığını söyledi. 
Başvuruyla ilgili olarak yönetim kurulunun toplanıp bir karar vereceğini anlatan Uncu, "Avukatlık Kanunu'na göre, kendi kendimize çekilme yapamıyoruz. Baro Başkanlığı'nın kabul etmesi gerekiyor. Çekilme için baro başkanlığına başvurumuzu verdik. Yönetim kurulu toplanıp çekilmemizi kabul ederse o zaman yargılamadan çekilebileceğiz" diye konuştu.

 

ETİKETLER

fethullah gülenavukatçekilme talebi15 temmuz

İlgili Haberler

Almanya Gülen konusunda taleplere soğuk bakıyor

Türkiye’nin Gülen cemaatinin faaliyetlerinin izlenmesi için yaptığı talep Alman makamlarınca kabul görmedi. Eski savcılar Öz ve Kara’yla ilgili iade taleplerine de “Almanya’da olduklarına dair bilgi yok” yanıtı verildi.

Darbe girişimi ilk kez iddianamede, Gülen için iki müebbet ve 1900 yıl isteniyor

İddianamede cemaatin 2, 3 ve 4 numaraları olmakla suçlanan isimler de var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24