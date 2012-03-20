Fethullah Gülen'den Stratfor haberlerine açıklama

T24 - Fethullah Gülen, Taraf gazetesinde yayımlanan Stratfor dosyalarına ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Stratfor haberlerinin asıl ve hayal ürünü olduğu olduğu vurgulanan "düzeltme ve cevap metni"nde, "yayınların devam etmesini üzelerek müşaade ettik" ifadelerine yer verildi.

İşte Taraf gazetesinde yayımlanan o açıklama:

"Taraf Gazetesi bir süredir “Stratfor belgeleri/raporları” adı altında bir takım iddialara yer vermektedir. Bu çerçevede 07 Mart 2012 tarihli Taraf Gazetesi’nde “Stratfor Belgelerinde AKP-Gülen Mücadelesi” başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. Bunun üzerine müvekkilim Sayın Fetullah Gülen aleyhinde ileri sürülen iddiaların tamamen asılsız ve hayal mahsulü olduğunu açıklamıştık. Bu açıklama 08 Mart 2012 tarihli Taraf Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ancak, 14 Mart 2012 tarihli Taraf Gazetesi’nde bu kez “Ergenekon Kavgası” ve “Ex- Gülenci Hürriyet Yazarı Anlatıyor” başlıkları altında mesnetsiz iddiaların yayınlanmasına devam edildiğini üzülerek müşahede ettik. Bu yazıda müvekkilim Sayın Fetullah Gülen’le bağlantılı olarak ileri sürülen iddialar da diğerleri gibi tamamen gerçek dışıdır. Nitekim bu tür iddiaların gerçek dışı olduğu birçok yargı kararıyla da tespit edilmiştir. 07 Mart 2012 tarihli açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Stratfor Raporu olarak kamuoyuna sunulan yazılar gerçekte bu kuruluş içindeki email yazışmalarıdır. İddiaların da bu yazışmalardaki “arkadaşım söyledi”, “eski bir Gülenci anlattı” şeklinde, dedikodu mahiyetindeki sözlere dayandığı görülmektedir. Oysa kim olduğu dahi bilinmeyen, doğruluğu tespit edilemeyen meçhul kişilerin sözlerinin kamuoyuna gerçek bilgiler gibi aktarılması hukuka aykırı bulunmaktadır. Zira gerek Anayasamız ve gerekse uluslar arası normlarda yer aldığı üzere basın özgürlüğü sınırsız değildir. Basının, kişilik değerlerine saygı göstermesi ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlardan kaçınması hukuki bir gerekliliktir. Nitekim gazeteciye, bir kişi hakkında iddiaları yayınlamadan önce olayların doğruluğunu araştırma görevi yüklenmiştir. Haberlerin ciddilik ve hüsnüniyetle incelenip soruşturulmadan, gerçeğe ne derece uygun olduğu üzerinde durulmadan kamuoyuna sunulması hukuka aykırı bulunmaktadır. Bu nedenle “O, buna şöyle demiş” şeklindeki yayınları objektif gazetecilikle, basın özgürlüğüyle bağdaştırmak mümkün değildir. Hal böyle ikin, Taraf Gazetesi’nin hiçbir gerçekliği bulunmayan iddiaları yayınlamaktaki ısrarını anlayamamaktayız. Kamuoyuna saygılarımızla arzederiz.

Fetullah Gülen Vekili Av. Orhan Erdemli"