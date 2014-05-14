Fethullah Gülen'den Soma için taziye mesajı

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Soma'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili olarak taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"Gözümüzde yaşlarla onların kederine ortak olmak, dua dua yalvarmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor" diyen Fethullah Gülen, vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Gülen'in mesajı şöyle:

"Ailelerinin rızkını temin maksadıyla en zor şartlarda çalışıyor en helal rızkı kan ter içinde evlerine götürüyorlardı. Hiç bir söz onların firak acısını ifade edemez ve teselliye yetmez. Gözümüzde yaşlarla onların kederine ortak olmak, dua dua yalvarmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor.

Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifa, ailelerine sabrı cemil niyaz ederim. Halen mahsur kalanların bir an önce kurtarılması niyazıyla milletimize başsağlığı dilerim. Allah, başka musibetlerden muhafaza buyursun."

M.FETHULLAH GÜLEN



