T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen'den Soma için taziye mesajı

Fethullah Gülen: Hiç bir söz onların firak acısını ifade edemez ve teselliye yetmez...

14 Mayıs 2014 09:51

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen, Soma'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili olarak taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"Gözümüzde yaşlarla onların kederine ortak olmak, dua dua yalvarmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor" diyen Fethullah Gülen, vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Gülen'in mesajı şöyle:

"Ailelerinin rızkını temin maksadıyla en zor şartlarda çalışıyor en helal rızkı kan ter içinde evlerine götürüyorlardı. Hiç bir söz onların firak acısını ifade edemez ve teselliye yetmez. Gözümüzde yaşlarla onların kederine ortak olmak, dua dua yalvarmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor.
Vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifa, ailelerine sabrı cemil niyaz ederim. Halen mahsur kalanların bir an önce kurtarılması niyazıyla milletimize başsağlığı dilerim. Allah, başka musibetlerden muhafaza buyursun."

M.FETHULLAH GÜLEN

ETİKETLER

fethullah gülensomamaden faciasıtaziyeduagözü yaşlıcemaatişçiölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24