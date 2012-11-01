Gülen'den ABD'ye Sandy kasırgası duası

ABD'de pazartesi başlayan Sandy kasırgası, 66 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. ABD'yi çaresiz bırakan Sandy'e karşı Pennsylvania eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen de bir dua yazdı.

Sandy kasırgası yüzünden salı günü yapılacak başkanlık seçiminin iptal edilmesi bile gündeme geldi. Kurban Bayramı tatili için okyanus ötesini tercih eden yaklaşık 4 bin Türk de afetten etkilendi ve ülkede mahsur kaldı.

Tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşayan Amerika üzgün ve şaşkın. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen hayatı felç eden Sandy kasırgasına karşı dua yazdı.

Herkul.org'un resmi sosyal medya hesabı Herkul_Nagme'den yapılan açıklamada, Gülen'in yazdığı duaya yer verildi.

İşte "Sandy Kasırgası ve Dua Sığınağı" başlıklı o yazı:

Sevgili arkadaşlar,

Öncelikle duyarlılığınız, dostluğunuz, nezaketiniz, “geçmiş olsun” mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz.

Dünkü kısa mesajımızda belirttiğimiz gibi, Sandy kasırgası buradan da geçti. Yetkililer bizim bulunduğumuz yerde ve Pennsylvania genelinde de çok yıkım bekliyorlardı ama elhamdülillah korkulan olmadı.

Muhterem Hocamız Âyetü’l-Kürsi’yi başa koyarak bir dua yazdı. O metni hemen her taraftaki tanıdıklarımıza gönderdik; duanın kopyalarını çoğaltıp evlerimizin kapılarına ve bulunduğumuz mekânların sınırı olan ağaçlara astık. Ayrıca, yine Hocaefendi’nin ikaz ve irşadıyla hacet namazları kılıp ilahî hıfza vesile saydığımız niyazlara sarıldık.

Cenâb-ı Allah’a sonsuz hamd ü sena olsun ki birkaç ağaç devrilmesinden başka bizde ve tanıdıklarımızda hasar meydana gelmedi.

Kıymetli Hocamız akşam çay faslında bu meseleye de değindi. Bu “nağme”de muhterem Hocaefendi’nin yazdığı duanın metnini ve yaptığı o açıklamayı bulacaksınız.

Hürmetle...