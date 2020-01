Fethullah Gülen'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk ameliyatı ardından "Geçmiş olsun" dileyip dilemediği tartışılan Fethullah Gülen, Erdoğan'ın 2. ameliyat sonrasında resmi sitesinden "acil şifalar" diledi. tr.fgulen.com'da yayımlanan 'geçmiş olsun' mesajında, Gülen'in Erdoğan'ın ilk ameliyatı ardından dostlarına 'Hizmetlerinden dolayı nazar mı değiyor yoksa başka bir olumsuzluk mu söz konusu' dediği belirtildi.

Fethullah Gülen'nin mesajı şöyle:

"Her gün Rabbime iltica edip O'nun yüce dergahına yöneldiğimde her daim dua ettiğim Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez ameliyat olduğunu öğrendim. İlk ameliyatını duyduğumda da fevkalade derinden üzülmüş hastalığından bir an önce kurtulmasını dilemiştim. Hatta yakın dostlarıma 'Hizmetlerinden dolayı nazar mı değiyor yoksa başka bir olumsuzluk mu söz konusu' demiştim. Şimdi yeniden ameliyat olduğunu teessürle öğrendim. Bu ameliyatın tamamlayıcı bir müdahale olmasından müteselli oldum."