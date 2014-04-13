Fethullah Gülen: Bugünler de geçer...

Habertürk gazetesi yazarı Yavuz Semerci, ABD ziyaretinde Fethullah Gülen'le bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. "Yazılmamak kaydıyla" sohbet etiklerini belirten Semerci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gülen ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

17 Aralık sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında ağır eleştirilerde bulunan Semerci, Twitter'dan yayımladığı mesajda "Üzgün ama karamsar değil. "Bugünler de geçer" dedi. Yazılmamak kaydıyla sohbet ettik. Anı da fotoğrafladık" ifadesini kullandı.

Yavuz Semerci'nin Twitter hesabından yayınladığı fotoğraf ve mesaj şöyle: