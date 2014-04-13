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Fethullah Gülen: Bugünler de geçer...

Habertürk yazarı Yavuz Semerci Twitter hesabından Fethullah Gülen ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, ABD'de Gülen'i ziyaret edip yazılmamak kaydıyla konuştuğunu açıkladı

13 Nisan 2014 12:06

Habertürk gazetesi yazarı Yavuz Semerci, ABD ziyaretinde Fethullah Gülen'le bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. "Yazılmamak kaydıyla" sohbet etiklerini belirten Semerci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gülen ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

17 Aralık sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında ağır eleştirilerde bulunan Semerci, Twitter'dan yayımladığı mesajda "Üzgün ama karamsar değil. "Bugünler de geçer" dedi.  Yazılmamak kaydıyla sohbet ettik. Anı da fotoğrafladık" ifadesini kullandı.

Yavuz Semerci'nin Twitter hesabından yayınladığı fotoğraf ve mesaj şöyle:

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