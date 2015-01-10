Fethullah Gülen resmen aranıyor

14 Aralık’taki soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Fethullah Gülen hakkında verdiği yakalama kararı sisteme girdi. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet, Gülen ile ilgili 81 ilde ve sınır kapılarında ‘arama-yakalama’ kararının uygulanması talimatını verdi. Gülen’in yakalanması amacıyla resmi başvuru yapan mahkemeye, “Türkiye’de yok” cevabı veren Emniyet, Gülen ile ilgili arama ve yakalama kararını sistem üzerinde güncelledi. Gülen’in GBT sorgulamasına da aynı karar işlendi. Gülen ile ilgili Kırmızı Bülten çıkarılması konusunda ise dosya Adalet Bakanlığı’na iletildi ve gerekli çalışmalar tamamlandı. ABD’den iadesi talep edilecek Gülen için Kırmızı Bülten çıkarılması amacıyla gelecek hafta Interpol’e başvurulacak.