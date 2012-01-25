Fethullah Gülen: Onca saldırıya uğramamıza rağmen hiç karşılık vermedik

Hazal Özvarış
T24- Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV), Gülen’in “Yaşatma İdeali” adlı kitabı yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir panelle tanıttı. Gülen, panele gönderdiği mesajda “Senelerdir onca saldırıya uğradığımız, tahkire maruz kaldığımız hâlde mukabelede bulunmadık” dedi.
Fethullah Gülen'in Kırık Testi serisinin 11. kitabı "Yaşatma İdeali", Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) tarafından, Ceylan Intercontinental Otel'de verilen panel ve resepsiyonda tanıtıldı. Gazeteci Mehmet Altan
’ın moderatörlüğünü yaptığı “Hizmet Hareketinin Temel Dinamiklerinden Biri: Yaşatma İdeali” konulu panele Zaman yazarları Şahin Alpay
ve Ali Bulaç
konuşmacı olarak katılıdı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos
ve Süryani Katolik Patrik Vekili Yusuf Sağ
’ın da izleyiciler arasında yer aldığı panelde, Müşfik Kenter
’in seslendirdiği kısa film gösterildi.
Filmin ardından konuşan GYV Başkanı Mustafa Yeşil
, “Sanayi devrimiyle birlikte başlayan ekonomik büyüme ile birlikte adil bir gelir dağılma yaşanmadığını ve her şeyin kıymetinin parayla ölçüldüğünü” söyledi. Komünizmin kuramsal kurucusu Karl Marx
’ın “İnsanlık kendi icat ettiği putun kulu oldu” sözlerini alıntılayan Yeşil, “İnsanlığın merhametle kucaklanıp, evrensel insani değerlerle yetişmelerine hizmet etme çabasına duyulan ihtiyaca” işaret etti.
Yeşil’in konuşmasının ardından Fethullah Gülen’in panele gönderdiği mesajı okundu. “Yaşatma İdeali” derken kast edilenin “yaşama zevkleri yerine yaşatma hazlarının var olması” olduğunu belirten Gülen’in mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Arz ettiğim bu temel felsefeye bağlılık sayesindedir ki senelerdir onca saldırıya uğradığımız, tahkire maruz kaldığımız hâlde mukabelede bulunmadık; hem de bir hayli mukabele sebebi olmasına rağmen mukabelede bulunmadık; bulunmadık ve her türlü şetme, şamataya “eyvallah” deyip, “mukabele-i bilmisil”e zalimce bir kaide nazarıyla bakarak, insanlardaki daimî keramet ve şerefi, onların muvakkat kin, nefret ve gayzlarına feda etmeyi hiç mi hiç düşünmedik.”
Konuşmacılardan Şahin Alpay, en az 120 ülkede açılan Işık Okulları’nın önemini anlatırken, Ali Bulaç, Fethullah Gülen’in “fildişi kalesinde oturmadığını, kamusal alanla ilgili söyleyecek sözleri olduğunu” söyledi ve “Gülen, toplumu mobilize ediyor, hiçbir akademisyen bunu yapamaz” dedi. Fethullah Gülen’in gönderdiği mesajın tam metni
GYV Başkanı Mustafa Yeşil'in konuşmasının tam metni