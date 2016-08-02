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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen için ABD'ye ikinci başvuru; tutuklanması istendi

Adalet Bakanlığı, Gülen'e dair yeni bir dosyayı ABD'ye gönderdiğini açıkladı

02 Ağustos 2016 14:48

Adalet Bakanlığı, Türkiye'deki darbe girişiminin Fetullah Gülen'in organizasyonunu olduğunu kanıtlayan ayrıntılı bilgilerin de içinde olduğu bir dosya daha gönderdiğini açıkladı.  ABD makamlarından bu dosyadaki bilgiler çerçevesinde Gülen'in iade işlemlerine kadar tutuklanması istendi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in "acil yakalanması ve tutuklanması" taleplerini içeren dosyayı ABD'ye gönderdiklerini anımsatarak, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in tutuklanması amacıyla ABD'ye ikinci bir yazı gönderdik" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, ilk yazının ardından Gülen'in neden acilen tutuklanması gerektiğinin nedenlerinin de yer aldığı ikinci yazıyı ABD'ye gönderdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"İlk yazımız üzerine bizden istedikleri bilgileri, 'neden acildir' diye sordukları sorulara yanıt verdik. 'Darbe teşebbüsünde Fetullah Gülen'in parmağının olduğuna ilişkin ciddi iddialar, ifadeler var. O yüzden acilen tutuklanması gerekir, üçüncü ülkeye kaçabilir şeklinde istihbari bilgilerimiz var' diye yazdık, gönderdik."

 Türk-ABD ilişkileri ve dostluğu bakımından Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirten Bozdağ, Gülen'in yargı huzuruna çıkarak adil bir şekilde yargılanması gerektiğini söyledi.

 

"Umarım ABD Gülen'i Türkiye'ye iade eder"

 

ABD'ye ziyaretlerinde de gerçekleştirecekleri görüşmelerde Gülen'in iadesini talep edeceklerini vurgulayan Bozdağ, "Ben umarım ki ABD bu konuda Türkiye'nin lehine, demokrasi ve hukuk devleti olmanın gereklerine uyar ve bu terör örgütü liderini Türkiye'ye iade eder." diye konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Gülen'in iadesi konusunda beklentimizi yeniledik" demişti.

 

ABD Genelkurmay Başkanı'na Fethullah Gülen'in resmi iade talebine ilişkin belgeler sunuldu

Başbakanlık: ABD Genelkurmay Başkanı’na Gülen’in iadesi konusundaki talebimiz yenilendi

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