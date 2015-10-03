Fethullah Gülen hakkında 'kırmızı bülten' kararı

14 Aralık soruşturmasına ilişkin iddianameyi kabul eden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davada "1 numaralı şüpheli" olan Fethullah Gülen'in yokluğunda tutuklanması ve hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.

DHA'da yer alan habere göre, kararda, Fethullah Gülen hakkındaki adalet bakanlığı uluslararası yakalama emrinin kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, Gülen'in, "kaçak olması, kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olguların ve saklanacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunması, suçların vasıf ve mahiyeti ile adli kontrol tedbiri kararının yetersiz kalacak olması" gerekçeleriyle yokluğunda tutuklanması kararı verdi.

Kararda ayrıca, Fethullah Gülen hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması ve ABD'deki yetkili adli makamlarından iadesi prosedürüne esas olmak üzere, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, davanın Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki büyük duruşma salonunda 22, 23 ve 24 Aralık 2015 tarihlerinde görülmesini ve müştekilerin duruşmaya davet edilmesini de kararına ekledi.