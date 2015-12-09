Fethullah Gülen hakkında, 'insan kaçakçılığı' davası

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen hakkında, "insan kaçakçılığı" da dahil olmak üzere 6 ayrı suçtan dava açıldı. Davayı açan Amsterdam & Partners LLP hukuk firmasının yöneticisi Robert Amsterdam, Gülen okullarının kriterleri karşılamayan çok sayıda Türk öğretmene ABD'de çalışma vizesi alarak bir anlamda ‘insan kaçakçılığı' yaptığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Uluslararası hukuk firmaları Amsterdam & Partners LLP ve Fox Rothscild LLP, Fethullah Gülen aleyhine ABD'de 6 suçlamadan dava açtıklarını bildirdi. Amsterdam & Partners LLP şirketinin yöneticisi Robert Amsterdam ile Fox Rothschild LLP şirketinden avukat Patrick Egan, Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nde, ‘Paralel Yapı' ile ilgili yürütülen araştırmalar hakkında ve açılan dava ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Davacılar, ‘Paralel Yapı'nın zulmüne uğradı"

Avukat Egan, davanın Pennsylvania'daki bölge mahkemesinde açıldığını, davacı Bünyamin Ateş, Turgut Yıldırım ve Murat Öztürk'ün Gülen'in öğretilerine karşı çıkan bir dini grubun üyeleri olduğunu söyledi. Mehmet Doğan adlı kişinin öğretilerini benimseyen bir grubun üyesi üç kişinin ve bu öğretileri benimseyen birçok kişinin ‘Paralel Yapı'nın zulmüne uğradığını öne süren Egan, şunları söyledi:

"Açtığımız davada Doğan'ın takipçilerine komplo kurulduğunu, haksız yere suçlandıklarını ve hapse gönderildiklerini, Gülen'in ve onun yardımcılarının direktifiyle bu hareketin mensuplarının yerleştirdiği sahte kanıtlarla suçlandıklarını, bu durumun ABD'nin yabancılarla ilgili haksız fiil yasasının ihlali olduğunu belirtiyoruz."

"Yaptığımız şikâyet, uygun olmayan kanıtlarla, komplo ile yerleştirilmiş kanıtlarla davacıların hapsedildiği, bu kişilerin özgürlüklerinin 20 ay boyunca ellerinden alındığı yönündedir. Bu tamamen dini inançları nedeniyle ortaya çıkmış bir hak mahrumiyetidir ve ABD'deki yabancılarla ilgili haksız fiil yasasının ihlalidir" diyen Egan, davanın Fethullah Gülen dışında ‘Paralel Yapı'nın üyeleri aleyhine de açıldığını ifade ederek, Gülen dışında davaya konu olacak kişilerin bazılarının isimlerine henüz ulaşamadıklarını, isimleri bilinen kişiler aleyhinde henüz yeterli bilgi bulunmadığını söyledi. Egan, Amerikan mahkemesinden adil bir sonuç beklediklerini kaydetti.