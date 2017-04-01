T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethullah Gülen fotoğrafı yüzünden profesörü sehven açığa almışlar!

Prof. Dr. Halit Canatan, son KHK ile görevine iade edildi

01 Nisan 2017 10:45

Erciyes Üniversitesi’nden geçen eylül ayında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan Prof. Dr. Halit Canatan, bu işlemin Fethullah Gülen ile çekilen bir fotoğraftaki benzerliği nedeniyle alındığı ortaya çıkınca görevine döndü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen ağustos ayında Erciyes Üniversitesi’nde başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Canatan gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Prof. Dr. Canatan, daha sonra KHK ile açığa alındı.

DHA'dan Cafer Zengin'in haberine göre, iki gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile görevine iade edilen Prof. Dr. Halit Canatan’ın eylül ayında görevden alınmasına terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ABD’de çekilen ve örgütün halen firarda olan ’Kayseri imamı’ Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın da yer aldığı bir fotoğraftaki benzerliğinin neden olduğu ortaya çıktı.

Bu fotoğraftaki kişiye çok benzeyen Prof. Dr. Halit Canatan’ın, yapılan bu yöndeki bir ihbar üzerine FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı, ancak fotoğraftaki kişinin Prof. Dr. Canatan olmadığı anlaşılınca görevine iade edildiği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Prof. Dr. Canatan, düzenlenen ’Demokrasi Mitinglerine’ yönelik olarak paylaştığı fotoğrafların altına ”Zaman devlete, millete, demokrasiye sahip çıkma zamanıdır. 16 Temmuz 2016 Kayseri. Allah devlete, millete zeval vermesin” ifadelerine yer vermişti.

ETİKETLER

Gülen fotoğrafısehvenaçıpa aldılarHalit Canatanprofesörgözaltıson KHKgöreve iade

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24