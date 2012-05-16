'Fethullah Gülen Fenerbahçeli değil, Galatasaraylı'

Fehmi Koru

(Star, 16 Mayıs 2012)

Cumartesi günkü Fenerbahçe (FB) - Galatasaray (GS) şampiyonluk maçından sonra çıkan kavga-gürültünün sebebi bulundu: Meğer FB taraftarları kulüplerinin Cemaat tarafından ele geçirilmek istendiğine inanıyormuş; polisi de Cemaat’le irtibatlandırdıkları için taşkınlık yapmışlar...

Aziz Yıldırım’ın başına gelenlerden de Cemaat sorumluymuş...

Cemaat denilen, kendilerini ‘Hizmet’ olarak tanımlamayı tercih eden toplumsal yapının saygı duyduğu Fethullah Gülen’in futbolla fazla ilgilendiğini sanmıyorum; ilgilense bile sempati duyduğu takım -bildiğim kadarıyla- FB değil, GS... ‘Cemaat’ deyince en fazla ismi geçenlerden Zaman gazetesi yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı sıkı bir Beşiktaş taraftarı... Sözün kısası, Hizmet’in FB ile‘ele geçirme’niyetiyle ilgilenmesi için herhangi bir sebep göremiyorum.

Olsun, yine de ele geçirmek istemenin taraftarlık dışında sebepleri bulunabilir. Ne bileyim, daha önce bir başka vesileyle gündeme gelen ‘güç gösterisi’ için en kalabalık kitleye sahip takım olarak FB hedef seçilmiştir; ya da akla gelmeyen başka bir sebeple FB’yle ilgileniyordur Hizmet, neden olmasın?

İyi de, başkanını hapse attırmakla, belini bir daha doğrultmasını imkânsız hale getirecek şekilde takıma küme düşürmekle mi sağlanır bu? Şike iddiasının yargıya intikaliyle başlayan süreç o noktaya doğru gidiyor çünkü...

Mantık açısından bu iddianın iler tutar bir tarafı yok...

Hem sonra bir kulüp nasıl ele geçirilir? Üyelerinin yöneticileri seçeceği kongreyle, değil mi? Kendimi bildim bileli FB’liyim, son yıllarda birkaç kez üye olmaya niyetlendim, niyetimi belli de ettim, kimse ilgilenmedi. Şimdilerde kulüp üyeleri arasında radikal değişim sağlayacak tarzda bir gönül kayması mı yaşanıyor? Yoksa kulübe yeni üye kayıt seferberliği başladı ve Cemaat yoğun bir biçimde üye yığılması yaptı da duymadık mı?

Sahi, nasıl olacak da FB’yi ele geçirecekler? Gölge boksu gibi bir şey bu. FB yöneticilerinin, ağızlarını her açışlarında,“Kulübümüz lâiktir, lâik kalmaya devam edecek”veya“Atatürk’ün takımında tarikatçıların yeri yok”gibi açıklamalar yaptıklarını hatırlayalım. Olmayan bir ilişki varmış gibi gösterilerek sonuç alınmaya çalışılıyor sanki...

Acaba‘şike’gibi yüz kızartıcı bir ayıp iddiasıyla başlatılmış hukuki süreci, lâiklik konusunda hassas çevreler nezdinde farklı bir boyuta kavuşturmak mıdır amaçlanan? Polis ve yargıda‘güçlü’olduğu vehmedilen veya öyle olduğuna inanılan bir grubu suçlayarak ve bu suçlamayı kitle tabanına yayıp onların da kızgınlığını artırarak hukuki süreç mi zorlanmak isteniyor?

Bu bir dizi sorunun hepsi saçma görünebilir; tıpkı bir toplumsal yapının FB gibi içine kapalı bir kulübü ele geçirmek istediği yolundaki kanaatin saçma görünmesi gibi...

Ne kadar saçma gibi gelirse gelsin, taraftar kalemlerin yazdıklarından, hafta sonu yapılan şampiyonluk maçı sonrasında çıkan arbedenin sebebinin bu yoldaki iddialar olduğu anlaşılıyor. Mantığa vurulmadan,“Doğruluk payı var mı”sorusu eşliğinde araştırılmadan inanılan bir safsata yüzünden...

Yazıklar olsun; başka ne diyeyim?