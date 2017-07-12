Fethullah Gülen: Erdoğan beni bitirebilirse hareketteki herkesin çözülebileceğini düşünüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içindeki cunta yapılanmasının gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddiasıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) istediği Fethullah Gülen, Alman radyo kanalı NPR'dan Robert Siegel'e bir röportaj verdi. Gülen, kendilerinden sonra da insanların 'harika işler' yapacağını söyleyerek "Erdoğan beni bitirebilirse hareketteki herkesin çözülebileceğini düşünüyor ama bu hareket Tanrı’ya bağlı bir sevgi ve özveri hareketidir" dedi.

Oda TV'nin haberine göre, Gülen röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Gülen, “Erdoğan beni bitirebilirse hareketteki herkesin çözülebileceğini düşünüyor ama bu hareket Tanrı’ya bağlı bir sevgi ve özveri hareketidir. Bizden sonra da insanlar harika işlerini yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

Röportajında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ismini kendisini ziyaret edenler arasında verdi.

“Binlerce insan burayı ziyaret etmek için geldi” diyen Gülen, “Ziyaret edenler arasında 50 milletvekili yanı sıra Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bulunuyordu” diye konuştu. Gülen bu cümlesinin ardından ise “Bu nedenle, birçok insan beni tanıyor olabilir, ancak ben onları tanımıyorum” ifadelerini kullandı.

Röportajda, Türkiye’de milyonlarca destekçisi olduğunu söyleyen Gülen, darbenin sorumluluğunu ise 15 Temmuz 2016’dan bu yana olduğu gibi, reddetti.

Türkiye’nin geleceğiyle ilgili “umutsuz” olduğunu söyleyen Gülen, buna karşın “kendisini umutlandıran şeylerin” de olduğunu vurguladı.

"Yüzüne tükürmek istiyorum”

Röportajda Gülen’e Türkiye’de idamın geri getirilmesi talepleri de soruldu. Gülen bu soru karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullandı.

“Son yıllarımı yaşıyorum. Beni asmak için ölüm cezasını geri getirmeye karar vermiş olsalar bile son arzun nedir diye sorduklarında, bu acıya sebep olan ve binlerce masum insana baskı yapan kişiyi söyleyebilirim, yüzüne tükürmek istiyorum.”

Bu sözler üzerine röportajı yapan Robert Siegel, Gülen’e “Erdoğan mı” diye sordu. Gülen ise “Başkası değil, baskıyı yapan o” yanıtını verdi.

Röportajın sonunda ise Gülen, Türkiye’deki anayasanın ABD anayasası gibi olması gerektiğini söyledi. Gülen, “Türk anayasasının Amerikan anayasası üzerinde modellenmesi gerektiğini daha önce de söylemiştim. Amerika, böyle bir anayasa altında 300 milyonun üzerinde homojen olmayan bir toplum. Böyle bir şey Türkiye için çok etkili olurdu” dedi.