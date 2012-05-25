Fethullah Gülen: Türkiye'de hastanelerde çok aşağılama gördüm

Fethullah Gülen son dönemlerde doktorlara yönelik artan şiddet olaylarını değerlendirdi. Gülen, yaşadığı hastalıklar sırasında doktorların kendisine karşı tavırlarını ve hastane anılarını da anlattırken, '' Türkiye’de çok hastaneye gittim. Ben de çok tahkir görmüşümdür'' dedi.

Fethullah Gülen'in herkul.org adlı sitede yer alan haber şöyle:

Kendisine yönelen soru şu sekildeydi:

Hastanelerde yaşanan hadiselerde doktorlar çok ciddi hedef tahtası haline getiriliyorlar. Özellikle doğum ve ölümlerde Allah’ın takdiri bütünüyle unutulup doktor iyileştirmek zorundaymış gibi bir beklenti görülüyor. Doktorlara ve hastalara bakan yönleriyle meseleyi değerlendirir misiniz?

Cevap:

"Yirmi küsur hastalığım var; günde belki kırk ilaç alıyorum. Türkiye’de çok hastaneye gittim. Ben de çok tahkir görmüşümdür. Bir röntgen çekimi esnasında bazı hassasiyetlerim sebebiyle “Şu değil de bu yapsın!” talebimin bile kabalıkla karşılandığını ve saygısızlıklara maruz kaldığımı hatırlıyorum. Burada da belki değişik yerlerde yirmi kadar hekime gittim; tek bir yerde bir cildiyeci ciddi meşgul olmadı. Fakat, genelde alâkadar oldular ve çok nazik davrandılar. Askerde bir hırsızlık vakası sebebiyle herkes aranırken subayım bana da “Aç üstünü başını!” deyince “Komutanım, avret mahallimi annem bile görmedi” demiştim de, “Sen gir yatağına!” deyip bırakmıştı beni. Hastanede bir defa açmışlardı da çok sıkıldığımdan vücudum hep çıban olmuştu. Burada anjiyo olurken bu hassasiyetimi dile getirince hiç itiraz etmediler, hemen bir erkek vazifeli getirdiler. İşte bunlar, Hipokrat yeminiyle falan olmaz, ahlaka vâbestedir."

"Bazı hekimlerin abûs olmaları toplumda da onlara karşı ekşimeye sebebiyet vermiş olabilir. Fakat, tenzih ederim, bütün hekimlerimiz öyle değildir. Hele bizim ruh ve mana köklerimizden gelen usâreyle beslenenler kat’iyen öyle değildir. Onlar hastaları kardeşleri gibi bilirler ve bir insanı sağlığına kavuşturdukları zaman adeta bayram ederler."

"Öyle inanıyorum ki, sağlık çalışanları, insanların ağrısını sızısını dindirme, onlar için yararlı olma ve onları tedavi edip iyiliğe ulaştırma sayesinde bir ilahiyatçıdan, bir din adamından ve bir vaizden daha hızlı Allah’a yükselebilir ve hiç farkına varmadan dikey olarak Allah’a ulaşabilirler."



