Özügr Gündem yazarı Cavit Mervan, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın, geçtiğimiz günlerde Kandil'de gazetecilere yaptığı "Elimizde Gülen cemaatinin örgütlenmesine dair belgeler var" açıklamasını değerlendirdi.

Karayılan'ın 'elimizde' dediği belgelere dair Mervan bugün Fırat Haber Ajansı'nda "Kirli bir Network: Gülen Cemaati" başlığıyla özetle şunları kaleme aldı:

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, ikinci kez Fethullah Gülen cemaatine ilişkin ellerinde belge olduğunu açıkladı. Karayılan ilk kez 2011 yılının Kasım ayının ilk haftasında ANF’ye verdiği özel bir demeçte ellerindeki belgelerden söz etmiş ve Türk medyasına şu çağrıda bulunmuştu.

Murat Karayılan'ın çağrısı şöyle: Bizim yanımızda belgeler vardır. Türkiye’de kendine güvenen gazeteci varsa, kamuoyu önünde açıkça köşelerinde yazsın, “PKK’nin vereceği belgeleri harfiyen yayınlayacağız” desin, bunun sözünü versin ve yanımıza gelsin, biz bu belgeleri verelim. ’’

Karayılan’ın bu açıklamasından yaklaşık 6 ay sonra KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık da bir açıklama yaptı. Bayık, 4 Mayıs 2012’de ANF’ye yaptığı açıklamada şöyle diyordu:

“Gülen Cemaati’nin ayrı bir istihbarat örgütü var. Diğer alanlarda olduğu gibi istihbarat alanında da alternatif bir devlet gibi çalışmaktadır. Bunun belgeleri Kürt özgürlük hareketinin elindedir.”

Karayılan son kez ve net bir biçimde Fethullah Gülen cemaatine ilişkin ellerinde belge olduğunu Kandil’de kendisiyle söyleşi yapan Milliyet gazetesinden Aslı Aydıntaşbaş’a açıkladı. Bu belgeleri yayımlamak için Taraf gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ahmet Altan’ın ilk önce girişimde bulunduğunu ve daha sonra bu girişimden bilinmeyen bir nedenden dolayı vazgeçtiğini söyledi. Türk medyasından cevap çıkmayınca belgeleri Kürt medyası ile paylaştığını belirtti.

Gazeteci arkadaşımız Baki Gül ise, 29 Nisan’da ANF için yazdığı 'Fethullah Gülen belgeleri elimizde' başlıklı haber-analizinde belgeleri Kandil’den aldığını açıkladı:

”KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili belgeleri bize verdi. MİT raporu ile ilgili bir durum değil bu. Boşuna sulandırmasınlar.’’