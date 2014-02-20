Fethullah Gülen, Ahmet Türk'le KCK'yı görüşmüş

Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Ahmet Türk'ün, 19 Mayıs 2013'te gerçekleştirdiği Amerika ziyareti sırasında Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da görüştüğü ortaya çıktı

Gülen’in talebi ile gerçekleştirildiği belirtilen görüşmede Ahmet Türk’ün, Gülen cemaati ile bağlantılı gösterilen KCK operasyonları ile ilgili BDP ve DTK’nın rahatsızlığını dile getirdiği kaydedildi.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Amerika’da olduğu sırada gerçekleşen ziyarette, DTK Başkanı Ahmet Türk’e BDP Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür eşlik etmiş ve 24 Mayıs’a kadar süren ziyaret kapsamında, çözüm süreci ile ilgili hükümet çevreleri, senatörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerle bir araya gelinmişti.

Görüşme talebi cemaatten gelmiş

DTK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret sırasında, Gülen cemaatinin talebi ile Pensilvanya’da Ahmet Türk ve Nazmi Gür’ün Fethullah Gülen ile de bir görüşme gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Görüşmede, özellikle çözüm sürecinin gündeme geldiği ve Türk’ün Gülen’e, cemaat ile bağlantılı gerçekleştirildiği belirtilen KCK operasyonları ve yargılanmaları konusundaki BDP ve DTK’nın rahatsızlıklarını dile getirdiği kaydedildi.

Bugüne kadar basına açıklanmayan görüşmede Ahmet Türk’ün Fethullah Gülen’e, "KCK operasyonları konusunda cemaat büyük zan altında. Hem polis, hem savcılar ve mahkemelerde bu operasyonlardan cemaat sorumlu tutuluyor. Siz ne kadar kabul etmeseniz de, oradaki insanlar bunları cemaatle bağlantılı olduğunu söylüyor. Eğer ilginiz yoksa gelin siz anlatın" dediği öne sürüldü.

DTK Başkanı Ahmet Türk ile Amerika’daki temaslarda hazır bulunan BDP Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür, ziyaret öncesi gündeme gelen Fethullah Gülen görüşmesi ile ilgili olarak, "Programlanmış bir görüşme yoktur. Öyle bir durum gündeme gelirse değerlendirilir" demişti.