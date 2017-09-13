Fethiyespor'dan Feyyaz Uçar'a tepki

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor\'da prensip anlaşmasına varılmasına rağmen son dakikada imza atmaktan vazgeçen Teknik Direktör Feyyaz Uçar\'a tepki var. Eser Kardeşler\'in sürpriz istifasının ardından yönetimin daveti üzerine 8 Eylül\'de Fethiye\'ye gelerek lacivert-beyazlılarla masaya oturan Feyyaz Uçar Başkan Mustafa Ferizcan\'la el sıkışmış, taraflar dün mukavele imzalamak üzere sözleşmişti. Ancak dün imzaye beklenen tecrübeli teknik adamın kararını değiştirip ilçeye gelmemesi yöneticilerin moralini bozarken, taraftarlar Uçar\'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Belediye Başkanı Behçet Saatcı da sosyal medya hesabından \"Feyyaz hocam bu tavır hiç şık olmadı. Size yakışmadı\" paylaşımını yaptı.

Feyyaz Uçar\'ın yardımcı antrenör konusunda yönetimle anlaşamadığı için Fethiye\'ye gelmekten vazgeçtiği öne sürülürken, Başkan Ferizcan, dün akşam antrenmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

\"Eser Kardeşler\'in istifasından sonra prensip anlaşmasına vardığımız Feyyaz Uçar, bu antrenmanda takımın başında olması gerekirken, telefonla arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Sebebini net olarak bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz bu durumu saygıyla karşılıyoruz. Fethiyespor herkesin üzerindedir. Bizimle çalışmak isteyen çok sayıda teknik direktör sırada bekliyor. Şu ana kadar netleşen bir isim yok. Ancak 16 Eylül\'de Gümüşhanespor ile oynayacağımız maçta yeni teknik direktörümüz takımın başında olacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Başkan Mustafa Ferizcan ile röportaj

HABER - KAMERA: ERGÜN TOS / FETHİYE (MUĞLA), (DHA)