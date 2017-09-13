Fethiyespor'da Feyyaz Uçar'a tepki

Ergün TOS / FETHİYE, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor\'da prensip anlaşmasına varılmasına rağmen son dakikada imza atmaktan vazgeçen teknik direktör Feyyaz Uçar\'a taraftarlar tepki gösterdi.

Eser Kardeşler\'in sürpriz istifasının ardından yönetimin daveti üzerine 8 Eylül\'de Fethiye\'ye gelerek lacivert beyazlılarla masaya oturan Feyyaz Uçar, Başkan Mustafa Ferizcan\'la el sıkışmış, 2 taraf mukavele imzalamak üzere sözleşmişti. Ancak dün imzaya beklenen Feyyaz Uçar\'ın kararını değiştirip gelmemesi üzerine taraftarlar, Uçar\'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Belediye Başkanı Behçet Saatcı da sosyal medya hesabından \"Feyyaz hocam bu tavır hiç şık olmadı. Size yakışmadı\" paylaşımını yaptı.

Feyyaz Uçar\'ın yardımcı antrenör konusunda yönetimle anlaşamadığı için Fethiyespor\'a gelmekten vazgeçtiği öne sürülürken Başkan Ferizcan, dün akşam antrenmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

\"Eser Kardeşler\'in istifasından sonra prensip anlaşmasına vardığımız Feyyaz Uçar, bu antrenmanda takımın başında olması gerekirken, telefonla arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Sebebini net olarak bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz bu durumu saygıyla karşılıyoruz. Fethiyespor herkesin üzerindedir. Bizimle çalışmak isteyen çok sayıda teknik direktör sırada bekliyor. Şu ana kadar netleşen bir isim yok. Ancak 16 Eylül\'de Gümüşhanespor ile oynayacağımız maçta yeni teknik direktörümüz takımın başında olacak.\"

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