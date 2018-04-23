Fethiyespor sevinci erteledi

FETHİYE, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bandırmaspor\'a 1-0 yenilip Nazilli Belediyespor\'un maçını kazanmasıyla ligde kalışını resmen ilan edemeyen Fethiyespor, umutlarını bu haftaya taşıdı. Kalan 2 maçta küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka (D) ve Play-Off\'u kovalayan Bugsaşspor\'la karşı karşıya gelecek Muğla ekibi alacağı 1 puanla lige tutunacak. Nazilli 2\'de 2 yapamazsa Fethiye\'nin puan almasına bile gerek kalmayacak. Teknik direktör Levent Eriş, Bandırmaspor maçıyla işi bitirmeyi çok istediklerini ama başarrılı olamadıklarını belirterek, \"Taraftarımızdan özür diliyoruz. İstediklerimizi yapamadık. Ama avantaj bizde. Karşıyaka deplasmanından istediklerimizi alıp sezonu bitireceğiz\" dedi.