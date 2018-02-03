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Spor

Fethiyespor, lider Gümüşhanespor'la karşılaşacak

FETHİYE, (DHA) TFF 2

03 Şubat 2018 15:25

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Fethiyespor yarın liderlik koltuğunda oturan Gümüşhanespor deplasmanına çıkacak.
Gümüşhane Yenişehir Stadı\'nda Oğuzhan Uğurlu\'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00\'te başlayacak. Ege temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Efe Karaoğlu ile sarı kart cezalısı Yiğit Gökoğlan, Gümüşhanespor\'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Eriş, Gümüşhane\'den istedikleri skrou alacaklarına inandığını söyledi. 

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