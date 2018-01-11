Fethiyespor, Hakan Olkan'ı renklerine bağladı

FETHİYE, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ikinci yarısına iddialı girmek isteyen Fethiyespor, Mersin İdmanyurdu\'ndan orta saha oyuncusu Hakan Olkan\'ı transfer etti.

Yapılan görüşmelerin ardından lacivert-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hakan, takımın Antalya kampına katıldı. Futbola Yeniköyspor\'da başlayan Hakan, Çerkezköyspor, Çıksalınspor, Tarsus İdman Yurdu ekiplerinde de top koşturdu. Sezonun ilk devresinde Mersin İdmanyurdu\'nda 30 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu 2412 dakika süre aldı.