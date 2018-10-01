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Spor

Fethiyespor gülmeyi unuttu

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kendisi gibi düşme hattında yer alan Tokatspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Fethiyespor, ligde 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı

01 Ekim 2018 14:56

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kendisi gibi düşme hattında yer alan Tokatspor\'la deplasmanda golsüz berabere kalan Fethiyespor, ligde 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı. 
Bu sezon yalnız 2 beraberlik elde eden lacivert-beyazlılar son sıradan çıkamadı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fethiyespor büyük hayal kırıklığı yaşarken, taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Levent Eriş ve futbolcuları sert dille eleştirdi. Fethiyespor bu hafta Menemen Belediyespor\'u konuk edecek. 

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